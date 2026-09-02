Kaj je davčno sidro, s katerim želi Janša zagotoviti stabilnost

Gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki Sloveniji omogoča še vedno relativno veliko blaginjo, je na Forumu obrti in podjetništva poudaril premier Janez Janša. Zbranim je zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Žalosti ga, da je država pod prejšnjo vlado zapravila toliko priložnosti. Slovenija je leta 2008 po desetih letih intenzivnega razvoja dosegla 91 odstotkov evropskega povprečja po kupni moči prebivalstva. »Danes smo še vedno tam. Slovenija torej v tem času na tem področju ni prišla nikamor,« je na današnjem dogodku v organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) v Ljubljani poudaril Janša. Preberite tudi: Katera slovenska podjetja imajo največji potencial? Eden glavnih razlogov za neizkoriščenost ...