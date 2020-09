Janša: Dolga seja končana, oba zakona sprejeta

Vlada je na sredini večerni seji obravnavala predlog zakona o demografskem skladu in predlog petega protikoronskega zakona z nujnimi ukrepi za obvladovanje in blaženje posledic covida-19. Premierje na twitterju po seji zapisal, da sta oba predloga zakonov sprejeta in napovedal, da bosta naslednji teden na poslanskih klopeh.Iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom) so nekaj minut kasneje sicer sporočili, da bo vlada predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu pred dokončno potrditvijo na vladi poslala še ekonomsko-socialnemu svetu.Tudi glede predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 oz. tako imenovanega petega protikoronskega paketa so sporočili, da ga je vlada obravnavala.Predlog zakona sicer zajema ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture, so zapisali.V povzetku sporočila za javnost pa so v Ukomu navedli še, da »sveženj ukrepov na novo uvaja oziroma podaljšuje že veljavne ukrepe, ki v ospredje postavljajo zaščito delovnih mest, skrb za starejše in preprečevanje širjenja okužb s covidom-19.«Glede demografskega sklada pa so med drugim v sporočilu za javnost zapisali, da je poglavitna rešitev predloga zakona »omilitev pritiska na javne finance ob hkratnem zagotavljanju dodatnih sredstev za dostojne pokojnine, sofinanciranja izgradnje namenskih nepremičnin za starejše in za ukrepe družinske politike«.Predlagani zakon »zasleduje cilj poenostavitev strukture upravljanja, cilj jasnejše opredelitve namena in meril upravljanja državnih naložb in cilj večje donosnosti iz naslova državnega premoženja, ki se namenja predvsem za zagotavljanje dodatne pokojninske varnosti v sedanjosti in prihodnosti«, so še zapisali v sporočilu za javnost po sredini večerni seji vlade.Več podrobnosti o predlogih zakonov naj bi bilo sicer po neuradnih napovedih znanega danes na novinarski konferenci.