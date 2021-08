Janša: EU ne bo odpirala humanitarnih koridorjev za Afganistan

Evropska unija po napovedi premierjane bo odpirala nobenih evropskih »humanitarnih« oziroma migracijskih koridorjev za Afganistan. »Ne bomo dovolili, da se ponovi strateška napaka iz leta 2015. Pomagali bomo zgolj posameznikom, ki so pomagali nam med operacijo Nata. In članicam EU, ki varujejo našo zunanjo mejo,« je zapisal na twitterju.Če se proti talibanom v nekaterih delih Afganistana organizirajo in borijo ženske, se naj tudi moški, je navedel Janša. Meni namreč, da ni dolžnost EU ali Slovenije, da »pomaga in plačuje vsakemu na planetu, ki beži, čeprav bi se lahko boril za svojo domovino«.Evropska komisarka za notranje zadevese je sicer pred dnevi zavzela za zakonite in varne poti v EU za ljudi iz Afganistana, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Države članice je zato na videozasedanju notranjih ministrov EU v sredo pozvala, naj pospešijo preselitve. Afganistan ni varen, zato ni mogoče pošiljati ljudi nazaj, je opozorila.Dodala je, da je treba preprečiti, da se ljudje podajo na zelo nevarno pot in nezakonito pridejo na meje EU. »Ne smemo čakati, da se ljudje znajdejo na naši zunanji meji. Pomagati jim moramo pred tem,« je še dejala komisarka.Podobno je predsednica Evropske komisijev soboto prek twitterja poudarila, da je treba tistim, ki se ne morejo vrniti v Afganistan ali ostati doma, ponuditi alternative. »To pomeni, da moramo ponuditi oziroma organizirati zakonite in varne poti za tiste, ki potrebujejo našo zaščito," je navedla.To ne velja le za afganistanske sodelavce EU, ki prihajajo v Španijo, ampak tudi za tiste, ki so ostali v Afganistanu. Kot je še zapisala von der Leyenova, je EU močno zavezana podpori nevladnim organizacijam v državi.