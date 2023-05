Janša grozi z državljansko vojno

Po tem, ko je vlada Roberta Goloba sprejela sklep o odpravi nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki ga je lani brez predhodne javne razprave uvedla vlada Janeza Janše, se je ta odzval z radikalno govorico. Zapisal je, da je vlada »s tem zavržnim dejanjem napovedala novo državljansko vojno«.

Janša je dodal, da »režimska rehabilitacija komunističnih zločinov hkrati načrtno izničuje izjemne spravne napore generacije, ki je Slovenijo demokratizirala in osamosvojila«. Zaradi zapisa o napovedi državljanske vojne je ministrstvo za pravosodje, ki ga vodi Dominka Švarc Pipan, naznanilo sume kaznivih dejanj. Ministrica je omenila, da gre za javno spodbujanje nasilja ter pozivanje k oboroženemu uporu in rušenju ustavne ureditve.

Vodje koalicijskih poslanskih skupin Janšev zapis štejejo za sovražni govor. »Ohranimo mirno glavo, dostojnost, razumevanje in pa spoštovanje drug do drugega,« je na državljane apeliral vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic. Pozivi, kot je bil Janšev, po njegovem mnenju degradirajo tudi našo zmago v drugi svetovni vojni in mečejo velik madež na zgodbo slovenske osamosvojitve. »Ta trenutek je pa čas za pogled naprej, da rešimo problematiko javnega zdravstva, dolgotrajne oskrbe in draginje,« je dodal vodja največje poslanske skupine.

Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik ugotavlja, da živimo v času, ko se je sovražni govor skozi zadnja vrata priplazil v naša vsakdanja življenja. Vodje poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec pa meni, da takšen govor v politiki in javnem diskurzu nima mesta, zato je odgovornost celotne družbe, da takšne besede ostro obsodi.

Borut Pahor v bran Janši

Janši v bran je pri kritiki odprave dneva spomina na žrtve komunizma stopil bivši predsednik republike Borut Pahor. »Žrtve komunističnega nasilja so nesporno bile, glede tega ni dvoma. Po odločitvi vlade premierja Goloba zdaj spet ni nacionalnega dneva spomina nanje.« Pahor meni, da ni samo slabo in narobe, temveč tudi zaskrbljujoče.

Na vprašanje, kako v koaliciji gledajo na to, da je vlada brez razprave ukinila spominski dan, je Sajovic odgovoril, da se ve, kdo je prvi vrgel kamen. »Če ne bi bilo izvirnega greha že po izgubljenih volitvah prejšnje vlade, zagotovo tudi reakcije ne bi bilo,« je pojasnil odločitev Golobove vlade.

Vatovec pa ga je dopolnil, da je vprašanje spomina na žrtve kateregakoli nasilja legitimno. A po njegovo je Janševa vlada odločitev brez javne razprave in čez noč sprejela samo zato, da znova in znova vnaša nemir in razkol v slovensko družbo.