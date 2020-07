Janša: Hojsovo odstopno pismo še zaprto

O Hrvaški in medijskem zakonu

Premierje sinoči za Odmeve na nacionalni televiziji pojasnil, da je notranjega ministraprosil, naj z odločitvijo o odstopu počaka in še enkrat premisli, dokler ne bo nove rešitve. Dejal je, da Hojsovega odstopnega pisma še ni odprl in da »smo v situaciji, ko ministra za notranje zadeve, ki je operativen 24 ur na dan, nujno potrebujemo«.Janša je za Televizijo Slovenija (TVS) še napovedal, da bo odstopno pismo odprl v primeru, če si Hojs ne bo premislil, a takrat, ko bo imel novega človeka za mesto notranjega ministra.Na vprašanje o poročanju, da je odstop že sprejel, je Janša danes dejal: »To ste vi poročali, dvomim, da imate kako mojo izjavo, v kateri sem to rekel.« Hojs je sicer 30. junija na novinarski konferenci dejal, da »kar se tiče mojega odstopa, sem o njem 15 minut pred to novinarsko konferenco obvestil predsednika vlade, predsednik vlade je sprejel moj nepreklicni odstop«.O tem, da krši poslovnik DZ, pa je Janša dejal, da »ni problema z DZ, roki bodo začeli teči, ko bo kuverta odprta, če bo«.Po poslovniku državnega zbora bi moral namreč premier o Hojsovem odstopu predsednika DZ obvestiti najpozneje v sedmih dneh po prejemu pisne odstopne izjave ministra. Hojsova odstopna izjava je bila datirana na 30. junij, DZ pa obvestila premierja o Hojsovem odstopu v poslovniškem roku ni prejel.Sicer se je Hojs odločil za odstop ob hišnih preiskavah, v katerih so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada iskali dokaze za sum kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost in javna sredstva, ki se nanašajo na sume nepravilnosti pri naročilu in dobavi zaščitne in medicinske opreme, potrebne v epidemiji novega koronavirusa.Hojs je ocenil, da so preiskave politično motivirane, zato je »prevzel politično odgovornost« in nepreklicno odstopil.Janša je v pogovoru za Televizijo Slovenija spregovoril še o srečanju s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem . Po srečanju sta povedala, da sta pogovore posvetila le skupnim naporom za zajezitev širjenja novega koronavirusa in da se drugih tem, npr. vprašanja uveljavitve arbitražne razsodbe o meji med državama, nista dotaknila.Janša je dejal, da je glede tega vprašanja realist. Državi bosta po njegovem mnenju lahko naredili korak naprej, ko bo imela Hrvaška približno na mizi načrt za rešitev vprašanja meje z drugimi sosedami. "Do takrat se je treba truditi, da to ne bi povzročalo novih konfliktov in mogoče uporabiti ta čas za to, da se nekaj pametnih ljudi usede skupaj in poišče, znotraj situacije, kakršna je, še kakšen dodaten manevrski prostor v korist Sloveniji," je pristavil.Na vprašanje, ali soglasje Sloveniji k vstopu Hrvaške v mehanizem ERM II, čakalnico za prevzem evra, pomeni, da Slovenija ne bo ovirala južne sosede na tej poti, je Janša odgovoril, da je iz nedavne zgodovine razvidno, kako glasno kričanje o tem, kako se bo blokiralo sosednjo državo in kaj vse se bo vse naredilo, nikoli ne prinese koristi.Slovenija je po njegovih besedah odgovorna članica EU in bo zahtevala enake kriterije za vse. Za vstop v evrsko območje so jasna pravila in ko jih članica EU izpolni, lahko prevzame evro oz. je večina to celo dolžna storiti. Janša meni, da sta tako hrvaški vstop v schengensko območje, ko bo država izpolnila tehnične pogoje, kot njen prevzem evra v interesu Slovenije. Glede predlogov sprememb medijske zakonodaje, ki jih je ministrstvo za kulturo poslalo v zgolj nekajdnevno javno obravnavo , pa je Janša ocenil, da »gre za manjše spremembe«. Ob noveli zakona o RTV Slovenija »gre za nekatere stvari, ki bi morale biti že zdavnaj narejene,« je dodal, pri čemer je izpostavil izločitev oddajnikov in zvez od RTVS v družbo v državni lasti.»Kar se tiče racionalizacije poslovanja, pa mislim, da imate slabo vodstvo. Bo pa od vodstva odvisno, kako z nekoliko manjšimi sredstvi zagotoviti enak obseg programa,« je navedel o predlaganih rešitvah, ki bi nacionalni RTV vzele več kot 13 milijonov evrov prihodkov. In dodal je, da ga ne bo nihče ne bo prepričal, da institucija z več kot 100 milijoni proračunskih sredstev »nima nekih rezerv«.