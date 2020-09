Janša in Kurz po delovnem zajtrku v severno steno Triglava

FOTO: Roman Šipić/Delo

Slovenski premierbo jutri na delovnem obisku gostil avstrijskega kanclerja, s katerim se bosta naprej sešla na delovnem zajtrku. Kasneje pa bosta, kot se je razvedelo danes, obiskala severno steno Triglava.Pogovori predsednikov slovenske in avstrijske vlade bodo sodeč po napovedih osredotočeni na dvostransko sodelovanje v boju proti pandemiji covida-19, bilateralne odnose med državama in aktualne evropske teme, so sporočili iz urada predsednika vlade. Kurza bo sprejel tudi predsednik državeDelovni obisk bosta z Janšo sklenila s plezalnim izletom. Triglavska severna stena je najmogočnejša, najvišja in najširša slovenska stena, čez katero potekajo številne plezalne smeri. Za Kurza bo obisk v Sloveniji prvo dvostransko srečanje v tujini po 25. februarju oziroma izbruhu pandemije novega koronavirusa.Kot smo pisali, bosta slovenski gostitelj in avstrijski gost jutrišnje srečanje po napovedih izkoristila za to, da državi uskladita svoja stališča pred naslednjim vrhom EU, ki bo konec meseca, in pogovore o slovenskih pripravah na predsedovanje svetu EU v drugi polovici prihodnjega leta.Čas, ki jima bo ostal, bosta namenila temam, ki bi letos najverjetneje dominirale v dvostranskih odnosih, če ne bi bilo pandemije.