Janša in Kurz skupaj v Triglavski steni

FOTO: Dragan Tatic/BKA

Premierin avstrijski kanclersta se po delovnem delu obiska podala plezat v Slovensko smer v severni steni Triglava.Gre za najlažjo, 800 metrov visoko smer v naši najbolj mogočni steni, ki se konča na tako imenovanem Slovenskem stolpu in so jo prvi preplezali divji lovci iz Trente konec 19. stoletja, danes pa je to tako poleti kot pozimi ena najbolj obleganih alpinističnih smeri.Naš najbolj znani pisec planinskih in alpinističnih vodničkovje o njej zapisal, da je plezati Slovensko smer tako kot brati poezijoTako Janša kot Kurz v svojem prostem času rada zahajata v gore. Slovenski premier Janša se s plezanjem ukvarja že od študentskih let, v skalne podvige pa se zadnjih letih podaja tudi z ženo; prav v soboto je na tviterju ponovno objavil fotografijo iz hribov. V Triglavski steni je pred približno 35 leti skupaj s sedanjim državnim sekretarjem za vojaške, obrambne in zunanje zadevepreplezal znamenito klasično alpinistično smer Čopov steber.Janša je v enem od intervjujev povedal, da je bila to njegova prva smer v severni steni Triglava, ki jo je osvojil še kot alpinistični tečajnik. Ob 30. obletnici tega vzpona, leta 2016, sta se Pograjcem podala v Slovensko smer. Janša tudi sicer pogosto zahaja na Triglav, kamor se vsako leto tradicionalno podajo člani stranke SDS. Letos so bili na najvišjem vrhu Slovenije 7. avgusta ob 125. obletnici postavitve Aljaževega stolpa, ki krasi vrh Triglava.Ker sta tako avstrijski kancler kot naš predsednik vlade varovani osebi, se v steno nista podala sama, ampak so ju spremljali varnostniki. Omenjena smer se sicer večinoma pleza samostojno, torej nenavezano. Kurz je v pogovoru za Siol povedal, da je bil vzpon Janševa ideja, ter dejal, da je naš premier bolj izkušen plezalec.