Janša in Plenković prvič v živo predvsem o koronavirusu

Andrej Plenković si je nedavno na volitvah zagotovil nov mandat. FOTO: Damir Sencar/AFP

Na Otočcu se bosta danes srečala premierja Slovenije in Hrvaške,inKot so napovedali v kabinetu predsednika vlade, bo osrednja pozornost pogovorov namenjena bolj usklajenemu boju proti covidu-19 in zajezitvi širjenja novega koronavirusa. Pogovori bodo namenjeni tudi pomoči državam Zahodnega Balkana v boju zoper covid-19 in ukrepov za zajezitev širjenja virusa zlasti med mladimi.Plenković v Slovenijo prihaja nekaj dni po parlamentarnih volitvah na Hrvaškem, na katerih si je s prepričljivo zmago njegove HDZ zagotovil nov mandat na čelu hrvaške vlade.To bo prvo dvostransko srečanje premierjev Janše in Plenkovića v živo, sta se pa v zadnjem času v zvezi s pandemijo covida-19 večkrat slišala po telefonu.Razmere glede koronavirusa so se na Hrvaškem v zadnjih tednih močno zaostrile, v preteklem dnevu so potrdili 91 novih okužb . Zaradi porasta okužb je Slovenija v soboto Hrvaško umaknila z zelenega seznama epidemiološko varnih držav, iz katerih je mogoče vstopiti brez omejitev.Odnose med državama med drugim zaznamuje vprašanje meje, ki jo je pred tremi leti določilo arbitražno sodišče. Slovenija vztraja, da je treba odločitev sodišča implementirati, Hrvaška pa temu nasprotuje.Zaradi hrvaškega zavračanja uveljavitve arbitražne razsodbe so se odnosi med sosednjima državama ter partnerkama v EU in zvezi Nato v zadnjih letih ohladili. Zadnje uradno dvostransko srečanje premierjev je bilo decembra 2017 v Zagrebu, kjer se je s Plenkovićem sestal tedanji premierSo pa po drugi strani precej pogostejši stiki predsednikov držav. Predsednik republikese je s prejšnjo hrvaško predsednicosestal 39-krat, z novim hrvaškim predsednikom, ki je mandat nastopil februarja, pa dvakrat.