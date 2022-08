Janša in Tonin v ponedeljek h Golobu

Predsednik vlade Robert Golob je za ponedeljek spet sklical predstavnike vseh parlamentarnih političnih strank, energetskih podjetij in ekonomske strokovnjake. V njegovem kabinetu so zapisali, da v želji po sodelovanju in pripravi celovitih rešitev za obvladovanje draginje ter zagotovitev energetske varnosti države.

Da se bodo srečanja udeležili tako predsednik stranke kot vodja poslanske skupine, so nam potrdili tudi v opozicijskih SDS in NSi, kjer so v minulih dneh že navajali več pomislekov o predvidenih vladnih ukrepih, predvsem pomoč gospodarstvu se jim zdi premalo velikodušna. »V ukrepih je popolnoma prezrt tudi srednji sloj ljudi ter 'revni' zaposleni, ki s plačo težko preživijo mesec – tem bo vlada z davčno reformo plače celo znižala,« so, na primer, navedli v NSi, kjer se zavzemajo tudi za znižanje DDV na hrano.

O tem – vsaj za nekatera živila – po naših informacijah vlada sicer že premišljuje. Za prihodnje leto, ko bo draga energija za gospodarstvo še precej večja težava, pa Golob že napoveduje dodatne ukrepe. Njihov obseg bi po njegovih navedbah dosegel do milijarde evrov.

Državni zbor je na predlog vlade ta teden sprejel začasno znižanje stopnje davka na dodano vrednost (DDV) z 22 na 9,5 odstotka na dobavo elektrike, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter na daljinsko ogrevanje, ki ga je Golob predstavljal na julijskem srečanju z opozicijo in takrat napovedal, da bodo na tem srečanju predstavili nove interventne zakone pred obravnavo v državnem zboru. »Iskali bomo soglasje, da bodo zakoni sprejeti po najhitrejšem postopku, saj morajo začeti veljati pred ogrevalno sezono,« je dejal Golob.

V sredo bodo poslanci tako potrjevali predlog zakona, ki prinaša draginjski dodatek socialno šibkim gospodinjstvom in uvodno pomoč podjetjem zaradi visoke rasti cen energije.