Janša Izraelcem obljubil zamrznitev priznanja Palestine

Premier Janez Janša je v danes objavljenem intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in obnovitev odnosov z Izraelom, ki jih je prejšnja vlada po njegovi oceni pripeljala na »zgodovinsko najnižjo raven«. Dejal je tudi, da bo vladajoča koalicija zamrznila priznanje Palestine.

»Leva vlada, ki je v zadnjih letih vladala v Sloveniji, je v nasprotju s slovensko zakonodajo priznala palestinsko državo,« je dejal Janša po pisanju časnika. »Mi bomo spoštovali zakon in zamrznili njihovo nezakonito odločitev. To smo postavili kot pogoj za našo udeležbo v koalicijskih pogajanjih in vsi so se s tem strinjali,« je dodal.

Pojasnil je, kako namerava obnoviti odnose med državama, eden od njegovih načrtov po pisanju časnika vključuje selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem.

Slovenija bi veleposlaništvo v Jeruzalem preselila kot prva članica Evropske unije. V tem mestu ima sicer veleposlaništva le peščica držav - ZDA, Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj in Papua Nova Gvineja.

»Izrael je strateški partner, ker prispeva k regionalni stabilnosti in boju proti terorizmu,« je za Israel Hayom dejal Janša in Izrael označil tudi za demokratično partnerico ter zgled na številnih področjih, vključno s tehnološkimi inovacijami, podjetništvom, znanstvenimi raziskavami, kriznim upravljanjem in nacionalno varnostjo.

Menil je še, da se Slovenija in Izrael soočata s številnimi enakimi izzivi - terorizmom, ekstremizmom, erozijo nacionalne identitete in naraščajočimi geopolitičnimi pritiski. »Namesto da se med seboj oddaljujeta, morata okrepiti sodelovanje. Izrael ni problem Evrope; je eden njenih najpomembnejših zaveznikov,« je dejal.

To stališče naj bi po pisanju časnika izrazil tudi v Bruslju, kjer namerava okrepiti blok podpornic Izraela in nasprotovati vsakemu poskusu uvedbe sankcij proti Izraelu in Izraelcem.

Še pred širšim delovanjem na evropski ravni želi premier po navedbah časnika korenito spremeniti dvostranske odnose z Izraelom ter Izraelce spodbuditi, naj obiščejo Slovenijo, jo raziskujejo in vanjo vlagajo.