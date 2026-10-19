Janša: Na referendumu je bila poražena RTV Slovenija

Vodja poslanske skupine Levice Asta Vrečko je predsednika vlade Janeza Janšo spraševala glede nedavnih in prihajajočih referendumov, ki so napovedani za začetek decembra. »Očitno je bila taktika vaše vlade na referendumu 11. oktobra, da dodate še 3 posvetovalne referendume. Po drugi strani pa ste zakonodajni referendum seveda izgubili, pa kot kaže, tudi tistega o Radioteleviziji Slovenija. V javnih objavah ste napovedali, da ne nameravate spoštovati referendumske volje in da naj plačuje RTV-prispevek samo tista polovica, ki je bila proti,« je Asta Vrečko, kako opravičuje dejstvo, da je šlo za izvedbo referendumov 9 milijonov evrov, a da koalicije volja volivcev ne zanima, vprašala Janšo. Vodja poslancev Levice je koaliciji tudi očitala, da z napovedjo posvetovalnih referendumov o nižjem ...