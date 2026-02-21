Janša na volitvah napovedal zmago in več oblik sodelovanja

Predsednik SDS Janez Janša je v nagovoru na konvenciji stranke napovedal zmago na volitvah. Po njih pa bodo poleg vladne koalicije oblikovali še »ustavno večino razuma« za spremembe ustave, med katerimi je izpostavil področje davkov, volilni sistem in svobodo izražanja. Soglasje za nacionalne projekte pa bodo iskali tudi pri opoziciji, je dodal.

Janša je prepričan, da »ustavno večino razuma« potrebujemo za dopolnitev ustave. Ob tem je nanizal zaščito blaginje davkoplačevalcev, stabilnost gospodarstva, decentralizacijo in stabilizacijo političnega okolja s kombiniranim volilnim sistemom. Po njegove mnenju v ustavi potrebujemo tudi zaščito starševstva, svobode izražanja, dodatne ustavne instrumente za zagotovitev enakosti pred zakonom, vladavine prava »in še posebej pravice do naravnega sodnika«.

Ustavna večina se bo oblikovala »okrog nove vladne koalicije«, SDS pa se bo glede iskanja 60 glasov pogajala z vsemi, je dejal. Slednjih ne potrebujejo za »kakršnekoli ideološke popravke ustave, ampak za zdravorazumske rešitve, ki jih potrebujemo vsi«.

Poleg ustavnega pa v demokraciji obstajata še dva nivoja sodelovanja, je dejal. In sicer pri nacionalnih projektih, ki presegajo težo enega mandata, pri čemer bodo soglasje za posamezne rešitve iskali tudi z opozicijo.

Tretji nivo pa je vladni, kjer pri »urgentnem popravljanju katastrofalnega stanja v zdravstvu, davčni politiki, odnosu do demografije, sistemske korupcije, ilegalnih migracij in varnosti« potrebujejo vladno večino brez strank aktualne vladne koalicije. »Njih v naslednji vladni koaliciji ne vidimo,« je dejal, saj da so naredile preveč škode.