    Janša napoveduje uporabo vseh pravnih poti

    Po volitvah: SDS dvomi o verodostojnosti predčasnega glasovanja. Državna volilna komisija očitke zavrača.
    Rezultatov volitev, ki bi bili relevantni, za zdaj v Sloveniji še nimamo, pravi Janez Janša. FOTO: Jože Suhadolnik
    Rezultatov volitev, ki bi bili relevantni, za zdaj v Sloveniji še nimamo, pravi Janez Janša. FOTO: Jože Suhadolnik
    Barbara Hočevar
    24. 3. 2026 | 19:00
    24. 3. 2026 | 19:23
    10:04
    »Na večstrankarske volitve hodimo že več kot tri desetletja, ampak toliko nepravilnosti, kot jih tokrat sporočajo z vseh koncev, še ni bilo,« je predsednik SDS Janez Janša napovedal uporabo pravnih sredstev. Posebej sporno je za SDS predčasno glasovanje, o katerem menijo, da ne bi smelo biti upoštevano pri končni razdelitvi mandatov. Na Državni volilni komisiji (DVK) so nekatere točke, ki so jih izpostavili v SDS, pojasnili, več pa bodo lahko odgovorili, ko prejmejo konkretne ugovore, ki jih je mogoče vložiti do srede. V Gibanju Svoboda ocenjujejo, da je to poskus spodkopavanja zaupanja v demokratične procese.

    Dokler vsi pravni postopki ne bodo zaključeni in vse nepravilnosti ustrezno razjasnjene, rezultatov teh volitev ni mogoče šteti za dokončne in verodostojne, so prepričani v SDS. »Neažurirani volilni imeniki, zaradi katerih so vabila na volitve prejemale tudi že več let pokojne osebe, na primer Marjan Trpin iz Števerjana. Nezadostno število glasovnic na številnih voliščih, predvsem na podeželju, na spletu so bile objavljene pritožbe iz Šentjošta in Vodic. Množične težave pri glasovanju iz tujine, kjer številni državljani niso prejeli glasovnic ali pa so prišle prepozno, še posebno v Argentini, iz Bruslja pa nam sporočajo, da so nekateri dobili po dve,« je naštel Janša in opozoril še na netransparentno glasovanje po pošti brez sledljivosti in osnovnih varovalk, kot so oštevilčene glasovnice. »Videli smo primere odnašanja skrinjic z volišč med glasovanjem. Lahko smo spremljali, kako se je spletna stran državne volilne komisije v 21. stoletju, ob vsej tej tehnologiji, za katero plačujemo slovenski davkoplačevalci, sesuvala, ko je prišla nazaj, pa smo spremljali nenavadne digitalne pojave, da se je število glasov za nekatere stranke povečalo ali zmanjšalo ob tem, da je število glasujočih ostalo nespremenjeno,« je še navedel predsednik SDS.

    Najbolj tesen izid, Janez Janša napoveduje ponovno štetje

    Že pred 22. marcem so se v SDS pritožili na volilne komisije sedmih volilnih enot zaradi združevanja volišč za predčasno glasovanje, zaradi česar jih je bilo 23 po njihovem mnenju nezakonitih. »Zakon pravi, da mora biti predčasno volišče na ozemlju okrajne volilne komisije, na kar smo opozarjali že pred prejšnjimi volitvami. Ob istem zakonu v isti državi na istih volitvah in ob istem postopku – zelo različno pravo,« je Janša predstavil zavrnilne odločbe. V dveh je bil, na primer, pravni pouk, da se pritožba lahko vloži do seje mandatno-volilne komisije državnega zbora, v dveh pa, da pritožba ni dovoljena niti ni dopusten upravni spor pred vrhovnim sodiščem.

    »Naslednja prevara je nedodelan in pristranski pritožbeni postopek, na vseh stopnjah odločajo sodniki. Možnost pritožb je zelo kaotična,« je kritičen.

    Poleg te nezakonitosti je za Janšo vprašljivo varovanje glasovnic, oddanih na teh voliščih, saj je mogoče varnostne nalepke večkrat prilepiti. Volilne skrinjice so bile pet noči brez nadzora, sam pa, kot je dejal, »Zoranu Jankoviću ne zaupa«. Predvsem pa v SDS dvomijo o rezultatih predčasnega glasovanja, saj so razmerja bistveno drugačna kot na nedeljskem glasovanju – SDS je tam dobila 15 odstotkov (skupno 27,95 odstotka), Gibanje Svoboda pa 47 odstotkov (skupno 28,63 odstotka). »Ta del volilnega rezultata je za nas sporen, odstopanja so tako velika, da rezultat ni verodostojen in po našem mnenju ne bi smel biti upoštevan pri končni razdelitvi mandatov,« je dejal Janez Janša. »V našem skupnem interesu je, da se ti dvomi odpravijo. Rezultatov volitev, ki bi bili relevantni, za zdaj v Sloveniji še nimamo in jih ne bomo imeli, dokler ne bodo končani vsi pravni postopki,« je še poudaril.

    Tudi chatgpt bi predvidel, da bo Janšev odziv natanko tak, kot je bil v resnici

    Ali niso v SDS sami pozivali svojih volivcev, naj ne gredo na predčasno glasovanje? »Ne, mi smo rekli, naj ne glasujejo na nezakonitih voliščih. Teh je bilo 23 od skupaj 88,« je odgovoril.

    Na novinarsko vprašanje, kako komentira očitke, da je novinarska konferenca namenjena temu, da zakriva rezultat volitev, ki za SDS ni slab, ni pa ugoden, se je Janša odzval, da je pač tak, kakršen je: »Mi bi si želeli, da bi 60 glasov v parlamentu državo peljalo naprej, 60 jih očitno ni, videli bomo, koliko jih je, dejstvo pa je, da vsak dan ali pa vsako uro zdaj po volitvah prihaja treznjenje v Slovenijo.«

    Kako odgovarjajo pristojni?

    Ministrstvo za notranje zadeve smo vprašali, kako je mogoče, da je vabilo na volitve prejel pokojnik. Pojasnili so nam, da so v evidenco volilne pravice vpisani vsi državljani po matičnem registru in registru stalnega prebivalstva. To zagotavlja, da so ažurni, smrt se mora prijaviti v dveh dneh. Drugače pa je, kadar državljan umre v tujini. Če ni izpiska o smrti pristojnega tujega organa, morajo smrt sporočiti svojci oziroma osebe, s katerimi je umrli živel v tujini. »Če torej smrt državljana, ki je prebival in umrl v tujini, ni bila sporočena upravni enoti ali diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, posledično ni bila vnesena v matični register, zato se njegovi podatki še vedno vodijo v evidenci volilne pravice,« so odgovorili z MNZ.

    • Ugovore je mogoče vložiti tri dni po glasovanju.
    • SDS očita več nepravilnosti, tudi pri predčasnem glasovanju.
    • Z začasno neodzivnostjo spletne strani DVK se ukvarjata urad za informacijsko varnost in ministrstvo za digitalno preobrazbo.

    V zvezi z dogajanjem s spletno stranjo DVK se ukvarjata urad za informacijsko varnost in ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki skrbi za državne strežnike. »Motnje so se pojavile izključno pri dostopnosti spletišča DVK. Informacijski sistem za vnos rezultatov, ki je v prisojnosti DVK, je ves čas deloval nemoteno v omrežju HKOM in je ločen od spletišča za prikaz rezultatov,« so pojasnili na ministrstvu. Po preliminarnih ugotovitvah je zaradi velikega števila poizvedb ob 21:33:29 prišlo do neodzivnosti strežniške infrastrukture, na kateri poteka objava rezultatov, zaradi česar so streženje poizvedb preselili na rezervno lokacijo z vklopom globalnega ponudnika spletnih storitev. Zadeva je bila sanirana ob 21:48:50. Natančen razlog za neodzivnost strežniške infrastrukture še ugotavljajo.

    Glede pošte za tujino – Pošta Slovenije je Svetovno poštno zvezo UPU (Universal Postal Union) na začetku februarja obvestila, da bodo v Sloveniji 22. marca volitve in da bodo, odvisno od destinacije, volilno gradivo pošiljali od 9. do 20. februarja. Zaprosili so za skrbno ravnanje z volilnim materialom in za oddajo, kot da bi šlo za prednostne pošiljke. Po navedbah DVK je bilo zadnje volilno gradivo v Argentino dostavljeno 26. februarja. »DVK seveda ne more vplivati na čas dostave tujih pošt, znotraj njihovih držav,« so zapisali. Da bi glasovnic zmanjkalo, niso dobili nobene pritožbe volivcev z rednih volišč.

    Nebistven vpliv na izid

    Za komentar smo prosili ustavnega pravnika dr. Sašo Zagorca. O tem, da so bila določena predčasna volišča na nepravem območju, kar naj bi vplivalo na izid volitev, je dejal: »V prvem delu ugovora se strinjam, da odločitev okrajnih volilnih komisij kljub dobremu namenu ni bila povsem v skladu z zakonom. Ne strinjam pa se, da je to imelo ali bi lahko imelo bistveni vpliv na izid volitev.« Po njegovih besedah je ključno, da je imel vsak volivec zagotovljeno pravico glasovati, tudi v bližini svojega kraja stalnega prebivališča. Kaj pa na splošno meni o Janševih opozorilih glede nepravilnosti pri volitvah? »Vsakemu politiku, ki opozarja na nepravilnosti, je treba prisluhniti, vendar mora za to imeti tudi argumente.« S. B.

    V zvezi z volilnimi skrinjicami je DVK odgovorila, da volišča prejmejo volilne skrinjice glede na število volivcev. Skrinjice se pred začetkom glasovanja zapečatijo z nalepkami in se ne odpirajo do začetka ugotavljanja izida glasovanja. »Iz OVK smo prejeli informacijo, da so nekateri volilni odbori ocenili, da bo volilna udeležba višja od pričakovane, zato so jim člani OVK dostavili dodatne prazne skrinjice. Te so za uporabo pripravili člani volilnega odbora neposredno na volišču. Nikakor pa se skrinjice, ki so že vsebovale glasovnice, niso odnašale z volišč – ta informacija je popolnoma neresnična,« zagotavljajo na DVK.

    V politiki so se na napovedi predsednika SDS naprej oglasili v Gibanju Svoboda z besedami, da »smo priča poskusom spodkopavanja zaupanja v demokratične procese«. »To je učbeniški primer delovanja populistične desnice, kot jih poznamo iz tujine in ki služijo izključno samo opravičevanju lastnega volilnega poraza: z ustvarjanjem dvoma, širjenjem teorij zarot ter načrtnim spodkopavanjem stabilnosti države,« je stališče Gibanja Svoboda.

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

    Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

    Kaj morate vedeti, preden zavarujete avto?

    Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
    1. 3. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

    Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

    Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obratovalni zastoji

    S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

    Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
    Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    V pričakovanju naslednjega preboja

    Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
    Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

    O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
    Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

    Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
    18. 3. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

    Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

    Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

    Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NABAVNA KONFERENCA

    Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

    Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

    Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

    Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

    Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

    Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

    Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
    23. 3. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ali lahko pametna kuhinja res prihrani čas in energijo

    Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
    23. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Od merjenja do upravljanja: kako podatki spreminjajo trajnost v industriji

    V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 15:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Beljakovine: koliko jih potrebujemo na dan za energijo in vitalnost

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    23. 3. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

    Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

    Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

    Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
    24. 3. 2026 | 13:46
    Preberite več

