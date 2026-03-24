Janša napoveduje uporabo vseh pravnih poti

»Na večstrankarske volitve hodimo že več kot tri desetletja, ampak toliko nepravilnosti, kot jih tokrat sporočajo z vseh koncev, še ni bilo,« je predsednik SDS Janez Janša napovedal uporabo pravnih sredstev. Posebej sporno je za SDS predčasno glasovanje, o katerem menijo, da ne bi smelo biti upoštevano pri končni razdelitvi mandatov. Na Državni volilni komisiji (DVK) so nekatere točke, ki so jih izpostavili v SDS, pojasnili, več pa bodo lahko odgovorili, ko prejmejo konkretne ugovore, ki jih je mogoče vložiti do srede. V Gibanju Svoboda ocenjujejo, da je to poskus spodkopavanja zaupanja v demokratične procese.

Dokler vsi pravni postopki ne bodo zaključeni in vse nepravilnosti ustrezno razjasnjene, rezultatov teh volitev ni mogoče šteti za dokončne in verodostojne, so prepričani v SDS. »Neažurirani volilni imeniki, zaradi katerih so vabila na volitve prejemale tudi že več let pokojne osebe, na primer Marjan Trpin iz Števerjana. Nezadostno število glasovnic na številnih voliščih, predvsem na podeželju, na spletu so bile objavljene pritožbe iz Šentjošta in Vodic. Množične težave pri glasovanju iz tujine, kjer številni državljani niso prejeli glasovnic ali pa so prišle prepozno, še posebno v Argentini, iz Bruslja pa nam sporočajo, da so nekateri dobili po dve,« je naštel Janša in opozoril še na netransparentno glasovanje po pošti brez sledljivosti in osnovnih varovalk, kot so oštevilčene glasovnice. »Videli smo primere odnašanja skrinjic z volišč med glasovanjem. Lahko smo spremljali, kako se je spletna stran državne volilne komisije v 21. stoletju, ob vsej tej tehnologiji, za katero plačujemo slovenski davkoplačevalci, sesuvala, ko je prišla nazaj, pa smo spremljali nenavadne digitalne pojave, da se je število glasov za nekatere stranke povečalo ali zmanjšalo ob tem, da je število glasujočih ostalo nespremenjeno,« je še navedel predsednik SDS.

Že pred 22. marcem so se v SDS pritožili na volilne komisije sedmih volilnih enot zaradi združevanja volišč za predčasno glasovanje, zaradi česar jih je bilo 23 po njihovem mnenju nezakonitih. »Zakon pravi, da mora biti predčasno volišče na ozemlju okrajne volilne komisije, na kar smo opozarjali že pred prejšnjimi volitvami. Ob istem zakonu v isti državi na istih volitvah in ob istem postopku – zelo različno pravo,« je Janša predstavil zavrnilne odločbe. V dveh je bil, na primer, pravni pouk, da se pritožba lahko vloži do seje mandatno-volilne komisije državnega zbora, v dveh pa, da pritožba ni dovoljena niti ni dopusten upravni spor pred vrhovnim sodiščem.

»Naslednja prevara je nedodelan in pristranski pritožbeni postopek, na vseh stopnjah odločajo sodniki. Možnost pritožb je zelo kaotična,« je kritičen.

Poleg te nezakonitosti je za Janšo vprašljivo varovanje glasovnic, oddanih na teh voliščih, saj je mogoče varnostne nalepke večkrat prilepiti. Volilne skrinjice so bile pet noči brez nadzora, sam pa, kot je dejal, »Zoranu Jankoviću ne zaupa«. Predvsem pa v SDS dvomijo o rezultatih predčasnega glasovanja, saj so razmerja bistveno drugačna kot na nedeljskem glasovanju – SDS je tam dobila 15 odstotkov (skupno 27,95 odstotka), Gibanje Svoboda pa 47 odstotkov (skupno 28,63 odstotka). »Ta del volilnega rezultata je za nas sporen, odstopanja so tako velika, da rezultat ni verodostojen in po našem mnenju ne bi smel biti upoštevan pri končni razdelitvi mandatov,« je dejal Janez Janša. »V našem skupnem interesu je, da se ti dvomi odpravijo. Rezultatov volitev, ki bi bili relevantni, za zdaj v Sloveniji še nimamo in jih ne bomo imeli, dokler ne bodo končani vsi pravni postopki,« je še poudaril.

Ali niso v SDS sami pozivali svojih volivcev, naj ne gredo na predčasno glasovanje? »Ne, mi smo rekli, naj ne glasujejo na nezakonitih voliščih. Teh je bilo 23 od skupaj 88,« je odgovoril.

Na novinarsko vprašanje, kako komentira očitke, da je novinarska konferenca namenjena temu, da zakriva rezultat volitev, ki za SDS ni slab, ni pa ugoden, se je Janša odzval, da je pač tak, kakršen je: »Mi bi si želeli, da bi 60 glasov v parlamentu državo peljalo naprej, 60 jih očitno ni, videli bomo, koliko jih je, dejstvo pa je, da vsak dan ali pa vsako uro zdaj po volitvah prihaja treznjenje v Slovenijo.«

Kako odgovarjajo pristojni?

Ministrstvo za notranje zadeve smo vprašali, kako je mogoče, da je vabilo na volitve prejel pokojnik. Pojasnili so nam, da so v evidenco volilne pravice vpisani vsi državljani po matičnem registru in registru stalnega prebivalstva. To zagotavlja, da so ažurni, smrt se mora prijaviti v dveh dneh. Drugače pa je, kadar državljan umre v tujini. Če ni izpiska o smrti pristojnega tujega organa, morajo smrt sporočiti svojci oziroma osebe, s katerimi je umrli živel v tujini. »Če torej smrt državljana, ki je prebival in umrl v tujini, ni bila sporočena upravni enoti ali diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, posledično ni bila vnesena v matični register, zato se njegovi podatki še vedno vodijo v evidenci volilne pravice,« so odgovorili z MNZ.

Ugovore je mogoče vložiti tri dni po glasovanju.

SDS očita več nepravilnosti, tudi pri predčasnem glasovanju.

V zvezi z dogajanjem s spletno stranjo DVK se ukvarjata urad za informacijsko varnost in ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki skrbi za državne strežnike. »Motnje so se pojavile izključno pri dostopnosti spletišča DVK. Informacijski sistem za vnos rezultatov, ki je v prisojnosti DVK, je ves čas deloval nemoteno v omrežju HKOM in je ločen od spletišča za prikaz rezultatov,« so pojasnili na ministrstvu. Po preliminarnih ugotovitvah je zaradi velikega števila poizvedb ob 21:33:29 prišlo do neodzivnosti strežniške infrastrukture, na kateri poteka objava rezultatov, zaradi česar so streženje poizvedb preselili na rezervno lokacijo z vklopom globalnega ponudnika spletnih storitev. Zadeva je bila sanirana ob 21:48:50. Natančen razlog za neodzivnost strežniške infrastrukture še ugotavljajo.

Glede pošte za tujino – Pošta Slovenije je Svetovno poštno zvezo UPU (Universal Postal Union) na začetku februarja obvestila, da bodo v Sloveniji 22. marca volitve in da bodo, odvisno od destinacije, volilno gradivo pošiljali od 9. do 20. februarja. Zaprosili so za skrbno ravnanje z volilnim materialom in za oddajo, kot da bi šlo za prednostne pošiljke. Po navedbah DVK je bilo zadnje volilno gradivo v Argentino dostavljeno 26. februarja. »DVK seveda ne more vplivati na čas dostave tujih pošt, znotraj njihovih držav,« so zapisali. Da bi glasovnic zmanjkalo, niso dobili nobene pritožbe volivcev z rednih volišč.

Nebistven vpliv na izid Za komentar smo prosili ustavnega pravnika dr. Sašo Zagorca. O tem, da so bila določena predčasna volišča na nepravem območju, kar naj bi vplivalo na izid volitev, je dejal: »V prvem delu ugovora se strinjam, da odločitev okrajnih volilnih komisij kljub dobremu namenu ni bila povsem v skladu z zakonom. Ne strinjam pa se, da je to imelo ali bi lahko imelo bistveni vpliv na izid volitev.« Po njegovih besedah je ključno, da je imel vsak volivec zagotovljeno pravico glasovati, tudi v bližini svojega kraja stalnega prebivališča. Kaj pa na splošno meni o Janševih opozorilih glede nepravilnosti pri volitvah? »Vsakemu politiku, ki opozarja na nepravilnosti, je treba prisluhniti, vendar mora za to imeti tudi argumente.« S. B.

V zvezi z volilnimi skrinjicami je DVK odgovorila, da volišča prejmejo volilne skrinjice glede na število volivcev. Skrinjice se pred začetkom glasovanja zapečatijo z nalepkami in se ne odpirajo do začetka ugotavljanja izida glasovanja. »Iz OVK smo prejeli informacijo, da so nekateri volilni odbori ocenili, da bo volilna udeležba višja od pričakovane, zato so jim člani OVK dostavili dodatne prazne skrinjice. Te so za uporabo pripravili člani volilnega odbora neposredno na volišču. Nikakor pa se skrinjice, ki so že vsebovale glasovnice, niso odnašale z volišč – ta informacija je popolnoma neresnična,« zagotavljajo na DVK.

V politiki so se na napovedi predsednika SDS naprej oglasili v Gibanju Svoboda z besedami, da »smo priča poskusom spodkopavanja zaupanja v demokratične procese«. »To je učbeniški primer delovanja populistične desnice, kot jih poznamo iz tujine in ki služijo izključno samo opravičevanju lastnega volilnega poraza: z ustvarjanjem dvoma, širjenjem teorij zarot ter načrtnim spodkopavanjem stabilnosti države,« je stališče Gibanja Svoboda.