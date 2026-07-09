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    Slovenija

    Janša o Grimsu: Ni dobro, če vsak stavek začneš s prvo osebo ednine

    Premier in predsednik SDS Janez Janša se je odzval na izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP).
    Branko Grims ni več član EPP. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Branko Grims ni več član EPP. FOTO: Jože Suhadolnik
    R. I., STA
    9. 7. 2026 | 17:02
    9. 7. 2026 | 17:25
    3:29
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    Predsednik SDS Janez Janša je izrazil obžalovanje zaradi izključitve evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP). V zapisu na družbenem omrežju X je Janša pojasnil, da razlogi za izključitev niso bili v vsebini Grimsovih stališč, temveč v načinu njegovega delovanja in nespoštovanju pravil skupine.

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    Kot je Janša navedel v daljšem zapisu, je to bil tretji tak poskus oziroma predlog izključitve poslanca SDS Grimsa. »Dvakrat sem dosegel, da predlog njegove izključitve ni prišel do formalne procedure. Tretjič ni bilo mogoče,« je zapisal in dodal, da »slika ni črno bela in problem ni pretežno v vsebini, ampak v fair playu«.

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    Janez Janša se je odzval na izključitev Grimsa. FOTO: Laia Ros /Reuters
    Janez Janša se je odzval na izključitev Grimsa. FOTO: Laia Ros /Reuters

    V nadaljevanju je pojasnil, da so znotraj EPP, ki je konfederacija nacionalnih strank, številni poslanci, ki zagovarjajo podobna ali celo ostrejša stališča med drugim glede migracij, varnosti in zelenega prehoda kot Grims. Vendar pa se ti poslanci za svoja stališča najprej borijo znotraj same politične skupine.

    Solistični nastopi

    Pri tem se je Janša obregnil ob Grimsov način delovanja. Kot je dejal, drugi poslanci »ne nastopajo na konferencah drugih poslanskih skupin kot predstavniki EPP brez vednosti in soglasja skupine. Takšni solistični nastopi večkrat oblikovanje dobrega kompromisa prej otežijo kot omogočijo«, je zatrdil.

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    Janez Janša je vzel v bran prvoborca SDS Branka Grimsa

    Prvak SDS pri tem ugotavlja, da »osnovni problem ni v vsebini, ampak v formi«. To kaže tudi izid sredinega glasovanja v politični skupini EPP. Izključitev Grimsa je namreč podprlo kar 131 poslancev, proti jih je bilo sedem, pretežno slovenskih poslancev. »Za ta rigorozni ukrep so glasovale tudi delegacije strank, ki v EPP zagovarjajo enako ostra ali celo ostrejša stališča do nekaterih vprašanj,« poudarja Janša.

    »Ko si član nekega kluba, ne moreš nastopati tako, da vsak stavek začneš s prvo osebo ednine, ignoriraš pa pravila, ki veljajo za vse ostale,« še dodaja.

    Velika škoda za SDS

    Janša tudi meni, da je izključitev Grimsa iz politične skupine EPP za to skupino minorna zadeva, za SDS pa velika škoda, saj se z Grimsovo izključitvijo moč poslanske skupine SDS v EPP zmanjšuje za četrtino, temu primerno pa tudi vpliv stranke na sprejemanje odločitev v Evropskem parlamentu.

    Poslanci EPP so v sredo podprli predlog o izključitvi Grimsa iz skupine. O predlogu izključitve so odločali, potem ko je prejšnji teden izključitev Grimsa uradno potrdilo že predsedstvo največje politične skupine v Evropskem parlamentu. V skupini so Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitali pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam.

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    Branko GrimsJanez JanšaSDSEvropska ljudska strankaEPPizključitevEvropski parlament

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    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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