Janša o »prestitutkah« pred sodiščem  

Celje – V dveh urah je senat Višjega sodišča v Celju opravil obravnavo zaradi pritožbe Janeza (Ivana) Janše proti obsodbi zaradi dveh kaznivih dejanj razžalitve novinark Televizije Slovenija Eugenije Carl in Mojce Šetinc Pašek. Na celjskem okrožnem sodišču je bil lani novembra obsojen na dvakrat po dva meseca oziroma enotno kazen tri mesece zapora pogojno oziroma s preizkusno dobo enega leta. Ko bo senat odločitev sprejel, bo sodbo poslal okrožnemu sodišču.



Janša je pred vstopom v sodno zgradbo novinarjem spet dejal, da sta »prestitucija in prostitucija v novinarstvu in sodstvu tako razširjeni, da smo zato v eni generaciji dvakrat sanirali državne banke, zaradi tega tisti, ki so oprali milijardo evrov za iranske teroriste, danes kontrolirajo in vodijo državne institucije«.



Takšen politični uvod v obravnavo na višjem sodišču je bil morda le priprava prvaka SDS na odločitev senata višjega sodišča, kakršno Janša pričakuje. Pred senatom, ki ga je vodila sodnica Marija Bovha, v njem pa sta bila še sodnika Zinka Strašek in kot poročevalec Andrej Pavlina, namreč o bankah in Iranu ni rekel nič.



Pavlina je povzel postopek na okrožnem sodišču, tudi zaplet z zamenjavo sodnice porotnice iz stranke SDS, ter sodbo, s katero je predsednica senata Barbara Žumer Kunc spoznala Janšo za krivega in mu izrekla kazen. Janšev zagovornik odvetnik Franci Matoz je v pritožbi poudaril, da sodnica in nadomestna porotnica nista bili pravilno izbrani oziroma določeni, sodišče pa obrambi ni dopustilo izvesti vseh dokazov in povabiti predlaganih prič, kar bi potrdilo, da sta novinarka in urednica TV Slovenije »dvajset let« žalili Janšo, člane SDS in stranko samo. Njegov sporni tvit pa je bil odziv na takšno obravnavo, predvsem v dveh prispevkih Carlove pred tem.



Janšev tvit iz 21. marca 2016, spomnimo, se je glasil: »Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ. Eno za 30 evrov, drugo za 35 evrov. #ZvodnikMilan.«



Zastopnik Carlove in Šetinc Paškove odvetnik Stojan Zdolšek je pritožbene razloge in razlage označil za neupravičene in nesmiselne, za »bizarno« pa pismo sodnikov porotnikov Simone Zorko in Janka Pogorelčnika že po izrečeni sodbi, ki sta ga poslala celjskemu sodišču in v njem sicer ne neposredno nasprotovala obsodilni sodbi, pač pa obrazložitvi sodbe ter navajala – po njunem mnenju – preteklo neprimerno novinarsko delo Eugenije Carl. Z bizarnostjo je Zdolšek označil tudi dejstvo, da ima to pismo tudi Matoz in da ga je objavil »strankin časopis« Demokracija. Tvit pa je označil za prostaški odnos do novinark s pozicije dolgoletnega politika in vodje opozicije.