FOTO:Vlada BiH, Kosovo in Srbijo uvrstila na rdečo listo ter omejila izjeme

Minister za zdravje Tomaž Gantar, minister za notranje zadeve Aleš Hojs in direktor NIJZ Milan Krek so popoldan predstavili nove vladne ukrepe, v vlogi voditelja novinarskih konferenc se je po tednu dni vrnil tudi Jelko Kacin. Njihove izjave si lahko ogledate v videu.

Daljša zeleni in rdeči seznam

Tudi Janša napovedal strožje ukrepe

Opozorila epidemiološke stroke

Porast okužb po vsem Balkanu

Rast okužb s koronavirusom je znova stalnica novic v Sloveniji. Za včerajšnji dan so jih danes potrdili kar osem, tri od teh so pripisali vnosu iz tujine. Vodja svetovalne skupine za covid-19je ob vnovičnem skoku ocenila, da gre večinoma za vnose iz tujine. Zavzela se je za takojšnjo zaostritev ukrepov na mejah.Kacin je že uvodoma napovedal, da se je vlada odločila na zmanjšanje možnosti vnosa okužb iz tujine in podaljšala rdeči seznam držav s slabo epidemiološko sliko. Na izzive morebitnega drugega vala se je potrebno pravočasno pripraviti. V Severni Makedoniji, kjer se s z njim že soočajo, je ta zaenkrat trikrat hujši od prvega, je dodal.Gantar je opozoril, da se znova soočamo z rastjo okužb, zaenkrat predvsem v zvezi z vnosi iz tujine. Zdaj želijo preprečiti, da epidemiologi zaradi rasti okužb ne bi mogli več spremljati stikov novookuženih. Odreagirati je potrebno takoj, najprej na mejah, zlasti južni, je dodal. Tudi obnašanje je postalo preveč sproščeno, je opozoril. Da bi bili že v drugem valu, sicer ni mogel trditi. Če se bo število znatno povečalo, pa bi lahko govorili tudi o njem.Hojs je govoril o odloku o prehajanju meja. Z današnjim dnevom ga je vlada dopolnila. Ostaja razdelitev držav na pozitivno zeleno listo, s katerimi ni epidemioloških težav, vmesno rumeno in rdečo, na kateri so države s slabo epidemiološko sliko. Na zeleni listi bodo po novem še Danska, Luksemburg, Malta, Španija, Irska in Francija. S tega seznama je vlada umaknila Bolgarijo. Ključen ukrep v zvezi z državami nekdanje Jugoslavije oziroma prihodov v Slovenijo iz njih je, da so na rdeči listi zdaj tudi Bosna in Hercegovina, Kosovo in Srbija.Za vse iz teh držav je za vstop v Slovenijo obvezna 14-dnevna karantena. Kdor bo potoval v te države, se ne bo mogel izogniti karanteni. Hojs je dodal, da je vlada omejila tudi dosedanje izjeme v odloku. Mednje več ne bo štelo, denimo, lastništvo nepremičnine al plovila v Sloveniji. Ali obiskovanje sorodnikov. Izjeme, ki ostajajo, se nanašajo na, denimo, tovorni promet ali tranzit skozi Slovenijo, pri čemer je ta po novem skrajšan s 24 na 12 ur.Kar je za Slovence verjetno najbolj zanimivo: glede prehajanja meje v Hrvaško in iz nje za slovenske državljane ni sprememb. hrvaška ostaja na zelenem seznamu.Premier Janez Janša je odločitev za strožje ukrepe tvitnil pred začetkom novinarske konference.Odziva vade sledi opozorilom zdravstvene stroke. Minuli teden je bilo na območju Slovenije novih okužb enajst, zgolj v prvih treh dneh tokratnega pa 15: tri v ponedeljek, v torek štiri, včeraj omenjenih osem. Okužila se je tudi oseba, zaposlena v UKC Ljubljana. »Situacija je kar kritična,« je včeraj ocenila Beovićeva in ob upadu upoštevanja ustreznega zaščitnega obnašanja med prebivalci Slovenije nanjo vplivajo predvsem izjeme pri prehajanju slovenske meje iz jugovzhodne smeri.z Infekcijske klinike je kot vire novih okužb iz tujine omenila predvsem Bosno in Hercegovino in Srbijo. »Seveda vsak, ki pride z rizičnega območja, predstavlja potencialni vir okužb za svojo okolico,« je povedala STA. Ob tem ni izključila možnosti, »da smo morda že na začetku drugega vala«.»Skrbi nas, ker veliko ljudi potuje predvsem na družinska srečanja v bivše jugoslovanske republike. Prav taka srečanja pa predstavljajo veliko tveganje, saj gre za veliko stikov in dolgotrajnejše stike,« je dodala.Ker je večina novih okužb v Sloveniji povezana z druženjem z osebami iz bivših jugoslovanskih republik ali s potovanjem na to območje, bo treba po njenih besedah »razmisliti, kako vzpostaviti nadzor nad ljudmi, ki prihajajo nazaj v Slovenijo ali pa prihajajo na obiske«. Poudarila je, da je zato treba pohiteti z ukrepi.»Zaenkrat se okužbe še ne širijo znotraj države na način, da ne bi vedeli primarnega izvora okužbe. Vsi, za katere vemo, da so pozitivni, so bodisi imeli stik z nekom, ki je prišel iz držav na območju bivše Jugoslavije, bodisi so bili v teh državah. Kadar bomo imeli okužbe brez znanega stika, takrat pa bo treba poostriti ukrepe tudi znotraj države, npr. omejiti gibanje znotraj posamezne občine,« je pojasnila.Zaskrbljujoče številke novih okužb ob začetku turistične sezone po sproščanju protikoronskih omejitev prihajajo s celotnega Zahodnega Balkana. Dvomestno število novih okužb so danes potrdili Hrvati. Evidentirali so jih enajst, med drugim v Zagrebu, Istri in Splitu. Večinoma so jih potrdili kot okužbe, ki so v državo prišle iz tujine, a tudi kot domače primere prenosa. Koronavorus se je, denimo, v Istro vrnil po več kot dveh mesecih. Gre za dve okužbi, obe uvoženi iz Bosne in Hercegovine. Tudiiz Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo je, podobno kot stroka v Sloveniji, izjavil, da so se Hrvati prehitro poslovili od ukrepov. Ljudje ne upoštevajo več niti fizične distance niti mask več ne nosi nihče.V Bosni in Hercegovini že domala tri tedne beležijo dvomestne številke novih dnevnih okužb. Včeraj so potrdili 56 novih okužb, žarišči sta v Sarajevu in Banjaluki. Pomočnik zdravstvenega ministraje napovedal, da bodo v prihodnje zaradi težkih gospodarskih posledic protikoronskih ukrepov eksperimentirali s »švedskim modelom«. Tudi v Srbiji so včeraj objavili vnovičen skok novih okužb. Bilo jih je 96, s Kosova so o rekordnem številu okužb poročali v torek, ko je bilo kar 141 novih primerov. Največ v Prištini.Tudi v Črni gori so 14. junija odkrili nov primer po kar 42 dneh brez novih okužb. Naslednji dan je sledil nov, včeraj pa so jih potrdili kar sedem. V Severni Makedoniji pa že menijo, da so v drugem valu. Včeraj so poročali o rekordnem dnevnem številu smrtnih žrtev covida-19 od izbruha epidemije. Umrlo je devet bolnikov, skupaj doslej 210. Potrdili so tudi 193 novih okužb v zadnjih 24 urah.