  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Janša odhaja v Vatikan, nato še na srečanje z Melonijevo

    Pričakovati je, da bosta govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji.
    Janša je v začetku septembra čestital italijanski kolegici, ker je njena vlada tedaj podrla rekord in je na oblasti dlje kot katera koli druga v povojni zgodovini Italije. FOTO: Blaz Samec
    Galerija
    Janša je v začetku septembra čestital italijanski kolegici, ker je njena vlada tedaj podrla rekord in je na oblasti dlje kot katera koli druga v povojni zgodovini Italije. FOTO: Blaz Samec
    STA
    1. 10. 2026 | 12:40
    1. 10. 2026 | 12:51
    2:29
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Premier Janez Janša bo v ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premierko Giorgio Melonijevo, so za STA danes potrdili v kabinetu premierja.

    Janša bo na obisku pri papežu Leonu XIV. kot prvi visoki predstavnik Slovenije. Obiski predstavnikov Slovenije v Vatikanu so sicer dokaj pogosti. Nazadnje je bila konec leta 2024 na obisku pri Svetem sedežu predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se je sešla s prejšnjim papežem Frančiškom.

    image_alt
    Proračunski primanjkljaj je skladen s fiskalnimi pravili, pravi Šircelj

    Pred premierjem je Vatikan kot prvi predstavnik nove slovenske vlade sredi septembra obiskal minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, ki se je srečal z vatikanskim tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem, in državnim tajnikom Svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom. Janša bo obisk v Rimu nadaljeval s srečanjem z italijansko premierko Meloni.

    Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašanji zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanja slovenskih diplom v Italiji. FOTO: Milan Kammermayer Afp
    Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašanji zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanja slovenskih diplom v Italiji. FOTO: Milan Kammermayer Afp

    Janša je v začetku septembra čestital italijanski kolegici, ker je njena vlada tedaj podrla rekord in je na oblasti dlje kot katera koli druga v povojni zgodovini Italije. Melonijeva je Janšo v odzivu označila za prijatelja in zaveznika, s katerim deli številne vrednote. Pričakovati je, da bosta govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji.

    image_alt
    Janšev kabinet je prevzel odgovornost za sporno fotografijo

    Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašanji zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanja slovenskih diplom v Italiji. Italija od oktobra 2023 izvaja nadzor na notranji meji s Slovenijo. Uvedla ga je iz varnostnih razlogov in ga odtlej stalno podaljšuje, nazadnje ga je podaljšala do 18. decembra. Nazadnje je Italijo kot predsednik slovenske vlade obiskal Robert Golob novembra 2023, ko je bil na delovnem obisku v Rimu. Pred tem je bila maja 2023 na uradnem obisku v Italiji predsednica republike Nataša Pirc Musar

    Novice  |  Slovenija
    Strokovni svet

    Reformo vzgoje in izobraževanja bosta snovala tudi Možina in Primc

    Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je imenoval 26-članski Strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja.
    Špela Kuralt 30. 9. 2026 | 16:52
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Nepremičnine

    »Slovenci hočemo povsod vse zastonj«

    Po izbrisu zgornje meje provizij posredniki poskušajo z višjimi. Previsoka oglaševana cena ima obraten učinek: moč daje kupcu.
    Aleksandar Lukić 1. 10. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončićev trener: Zgrešil je hišo in se kopal v sosedovem bazenu

    Trener Los Angeles Lakers J. J. Redick je pred novo sezono dobre volje, razkril je zabaven pripetljaj, ki se je zgodil v tem poletju.
    Nejc Grilc 30. 9. 2026 | 17:36
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Visoka cena severnokorejskih vojakov v Rusiji

    Moskva med napadi na Ukrajino uporablja vojake iz 47 držav, med njimi so tudi Severni Korejci.
    Zorana Baković 1. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pet stopenj digitalne suverenosti: koliko nadzora imate v resnici?

    Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
    Promo Delo 1. 10. 2026 | 12:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko pri prenovi zmanjka denarja

    Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenska študija pokazala presenetljive spremembe že po osmih tednih

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRODELNI TEK

    Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

    Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
    23. 9. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnost

    Razogljičenje ni več razlog za spremembe poslovnih modelov, ampak posledica

    Vzrok za poglabljanje razlik med podjetji, ki v poslovanje vključujejo trajnostna načela, in tistimi, ki jih ne, ni ambicija. Je dostop do kapitala.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    E-poslovanje

    Milijonski prihranki z e-poslovanjem

    Podjetja vse bolj prepoznavajo dodano vrednost rešitev vse na enem mestu.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Trgovalne platforme

    Trgovanje na klik privablja predvsem mlajše

    Možnost nakupa in prodaje vrednostnih papirjev s kavča preko digitalnih platform spodbuja k prehodu od varčevanja k vlaganju in krepi trg kapitala.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Financiranje podjetij

    Skladi zasebnega dolga most do kreditiranja na banki

    V novi sklad kot investitor vstopa tudi Evropski investicijski sklad.
    Milka Bizovičar 29. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ItalijaJanez JanšaVatikanGiorgia MeloniRimpapež Leon XIV.SlovenijaSveti sedežslovenska narodna skupnost v Italijiodnosi med Slovenijo in Italijonadzor na meji

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Športne stave

    Stavniška afera v Turčiji, vpleteni vodilni pri največjih klubih

    Turška nogometna zveza je disciplinski komisiji predala seznam 450 oseb, vpletenih v stavniško afero.
    1. 10. 2026 | 12:57
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Kavaški klan

    Sodba Kavaškemu klanu za tožilstvo dokaz, da dela učinkovito in uspešno

    Dan po sodbi v zadevi Kavaški klan se je glede pregona organiziranega kriminala pri nas oglasilo Specializirano tožilstvo, ki je klan preiskovalo.
    Tomica Šuljić 1. 10. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Neprepoznavni hollywoodski lepotec: trebušček in siva pričeska

    Tom Cruise kot naslovni junak Digger v filmu, kakršnega še ni posnel.
    1. 10. 2026 | 12:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Janša odhaja v Vatikan, nato še na srečanje z Melonijevo

    Pričakovati je, da bosta govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji.
    1. 10. 2026 | 12:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Umrla je edina ženska, ki je bila na haaškem sodišču obsojena za vojne zločine

    Med vojno je zločine proti Bošnjakom in Hrvatom opravičevala kot »naraven pojav«.
    1. 10. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Neprepoznavni hollywoodski lepotec: trebušček in siva pričeska

    Tom Cruise kot naslovni junak Digger v filmu, kakršnega še ni posnel.
    1. 10. 2026 | 12:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Janša odhaja v Vatikan, nato še na srečanje z Melonijevo

    Pričakovati je, da bosta govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji.
    1. 10. 2026 | 12:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Umrla je edina ženska, ki je bila na haaškem sodišču obsojena za vojne zločine

    Med vojno je zločine proti Bošnjakom in Hrvatom opravičevala kot »naraven pojav«.
    1. 10. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ali tudi vaše podjetje pri elektriki dela to drago napako?

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    24. 9. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

    Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kakšne možnosti imajo naši kolesarji?

    Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    »Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

    Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
    30. 9. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Otrokom, rojenim leta 2026, podarjajo 100 evrov za naložbo

    Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko pri prenovi zmanjka denarja

    Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    HITREJE

    Napotnico imate. Kaj pa termin?

    Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

    Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
    28. 9. 2026 | 10:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

    Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAGRADA

    Slovenske železnice pometle s konkurenco

    Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tehnologijo lahko kupiš, ekipe pa ne.

    Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    5 navad aktivnih ljudi, ki želijo trenirati tudi čez leta

    Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Stanovanje je šele začetek. Kaj sledi?

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Istanbul, Barcelona in London – popolna izbira za mestni oddih to jesen in zimo

    Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Kaj bi se zgodilo, če bi moral čakati 10 mesecev?

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

    Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 11:37
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo