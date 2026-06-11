Janša po neurju v Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč

Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Kot je dejal v izjavi za medije po ogledu terena, bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v Komendi in tudi drugod resne, škoda je znatna tudi v kmetijstvu.

»Slovenci smo se iz ujm v zadnjem času naučili, da če se pomaga hitro, se pomaga dvojno, in to se je pokazalo tudi zdaj,« je dejal Janša ob obisku Komende, pri tem pa se zahvalil gasilcem in vsem, ki so pomagali po neurju. Žrtev ni, je pa velika materialna škoda, ki je po premierovih besedah precej manjša, ker so se hitro odzvali.

FOTO: Dejan Javornik

Slovenijo je namreč v sredo zvečer prešla močna nevihtna celica, ki je prinesla močan veter in nalive, ponekod tudi točo. Zaradi neurja sta bili najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Gasilci so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa s cestišč in objektov ter prekrivali odkrita ostrešja.

Kot je v izjavi še dejal Janša, se je na današnjih obiskih predstavnikov vlade izkazalo, da je nekaj pripomb na hitrost postopkov pri ocenjevanju škode in dodelitev pomoči. »Kar je v naši moči, bomo naredili, da bodo postopki čim krajši, nekateri pa seveda zahtevajo svoj čas tudi zaradi pravične in enakopravne obravnave,« je povedal.

Vlada se je sicer na začetku današnje seje seznanila s stanjem po neurju, ki je v številnih krajih po Sloveniji povzročilo veliko škodo. Poleg škode na stanovanjskih in poslovnih objektih ter infrastrukturi je neurje ponekod povsem uničilo tudi poljščine in izjemno prizadelo kmetijstvo, so sporočili po seji vlade.