Janša po objavi posnetkov vlado označil za kriminalno družbo

Predsednik SDS Janez Janša je v odzivu na objave posnetkov domnevnih pogovorov več funkcionarjev Svobode in nekaterih drugih vidnih Slovencev vlado označil za organizirano kriminalno združbo. Meni, da bi v »spodobni državi vsaka vlada v takem primeru odstopila že včeraj, a se to ne bo zgodilo, saj se vlada počuti nedotakljiva«.

V zadnjem tednu volilne kampanje se namreč na družbenih omrežjih na anonimnih profilih in na spletu pojavljajo posnetki domnevnih prisluhov več funkcionarjem Svobode ter posnetki vidnih Slovencev na poslovnih sestankih s predstavniki podjetij, ki so se izkazale za lažne. Vpleteni sicer večinoma trdijo, da so posnetki nezakoniti, zmanipulirani in prirejeni.

Janša pa je v današnjem odzivu dejal, da v zadnjih dneh v Sloveniji poslušamo »samohvalo nedotakljivih prvorazrednih, ki lahko za določeno ceno uredijo vse, ker imajo dostop do tistih, ki vladajo v Sloveniji iz ospredja in iz ozadja«. V tem vidi omrežja političnih, interesnih in sorodstvenih povezav, povzdignjeno nad zakon. »Nedotakljivi. Prvorazredni,« je dodal.

»Doslej smo o tem odprto govorili prizadeti, ki smo posledice občutili na lastni koži, sedaj so spregovorili tisti, ki so sami del te združbe,« je poudaril.

Po njegovem mnenju v državi vlada organizirana kriminalna združba, ki je po njegovi oceni prisotna v vladi, policiji, na tožilstvih, na sodiščih in v najvišjih državnih podjetjih, med odvetniki, v upravnih enotah, v vodstvih medijskih hiš, olimpijskem komiteju ter tudi v komisiji za preprečevanje korupcije. »Če tam ne bi bilo vpliva, tudi tako močnega kriminalnega omrežja ne bi bilo mogoče vzpostaviti,« je ob tem dodal.

Kot je izpostavil, imajo lovke »kriminalne združbe« tako močan vpliv, da se s tem odprto hvalijo ne samo med sabo, ampak tudi pred tujci. Ob tem je izpostavil evropsko komisarko Marto Kos, ki jo je »kriminalna združba« po njegovem mnenju v Bruselj poslala za svojo zaščito.

Janša škodo vidi predvsem v tem, da se korupcijskemu sistemu potem prilagodijo tudi državljani, ki bi »radi v razumnem času uredili zadeve na upravi ali na sodiščih« in tisti, ki »sodelujejo na javnih razpisih ali potrebujejo hitro rešitev in potem plačajo tistih 10 odstotkov«, kot naj bi se v posnetku pogovora pohvalila odvetnica Nina Zidar Klemenčič.