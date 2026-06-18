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    Slovenija

    Janša po padcu konkurenčnosti: Čaka nas precej težko delo

    Slovenski premier meni, da je prvi pogoj za uspešno Slovenijo okrepiti konkurenčnost gospodarstva.
    Janez Janša se mudi na dvodnevnem zasedanju voditeljev držav in vlad članic EU v Bruslju. FOTO: Nicolas Tucat/Afp
    Galerija
    Janez Janša se mudi na dvodnevnem zasedanju voditeljev držav in vlad članic EU v Bruslju. FOTO: Nicolas Tucat/Afp
    R. I., STA
    18. 6. 2026 | 18:53
    18. 6. 2026 | 19:44
    2:50
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    Predsednik vlade Janez Janša je ob prihodu na vrh EU komentiral padec Slovenije na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD. Povedal je, da nas pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva čaka precej težko delo. Ob tem je ocenil, da se na tokratnem zasedanju Evropskega sveta konkurenčnosti posveča premalo pozornosti.

    Kot je slovenski premier, ki se mudi na dvodnevnem zasedanju voditeljev držav in vlad članic EU še spomnil, je eden od bistvenih poudarkov koalicijske pogodbe nove vlade uspešna Slovenija. »In prvi pogoj za uspešno Slovenijo je, da okrepimo konkurenčnost našega gospodarstva in tukaj nas čaka precej težko delo,« je ocenil.

    Slovenija se je po IMD lestvici med 70 državami uvrstila na 49. mesto in v primerjavi z lani nazadovala za tri mesta. Najboljšo uvrstitev je država zabeležila na področju infrastrukture, najslabšo pa na področju poslovne učinkovitosti. Najbolj je uvrstitev poslabšala na področju vladne učinkovitosti.

    Janša se je ob tem dotaknil tudi dnevnega reda tokratnega zasedanja voditeljev EU. Prepričan je, da so nekatere ključne teme za EU, kot so proračun za prihodnje sedemletno obdobje, konkurenčnost EU in razmere na notranjem trgu, še vedno preveč v ozadju.

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    Konkurenčnost ni več odvisna samo od cene ali kakovosti izdelka

    »Jasno je, da imamo tukaj dva vojaška konflikta na dveh straneh, s tem, da je vojna v Ukrajini v bistvu evropska vojna. Ampak kljub temu ne smemo pozabiti tega, da mora biti Evropa gospodarsko močna,« je dejal. Hkrati je poudaril, da tudi napori za namenjanje več sredstev za obrambo lahko pridejo zgolj iz močnega gospodarstva.

    Na padec Slovenije na lestvici konkurenčnosti so se pred tem odzvali tudi v nekaterih gospodarskih organizacijah. V Združenju Manager menijo, da je bil zdrs pričakovan. Predstavlja pa resen opomin, kaj bi morali kot država spremeniti, če želimo še naprej zagotavljati ali izboljšati raven blaginje v Sloveniji.

    V Gospodarski zbornici Slovenije pa padec vidijo kot opozorilo, da potrebujemo razvojni dogovor in takojšnje ukrepe. Vladi predlagajo, naj se takoj loti davčne razbremenitve dela in podjetij, zagotovi konkurenčnejše cene energije, pospeši zaposlovanje tujcev in skrajša postopke.

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