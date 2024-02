Janša: Po vsem videnem je očitno čas tudi za interpelacijo vlade

Afera z nakupom stavbe na Litijski cesti še vedno odmeva. Danes je pričakovati sklic predsedstva stranke SD, ki je v ponedeljek odklonilo podporo pravosodni ministrici Dominiki Švarc Pipan, ter sklic konference stranke. Sporni nakup sodne stavbe preiskujeta Komisija za preprečevanje korupcije in nacionalni preiskovalni urad.

Predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša je medtem na družbenem omrežju X zapisal, da je zaradi spornega nakupa očitno prišel čas za interpelacijo celotne slovenske vlade. Janša je v štirih točkah nanizal razloge, ki so po njegovem mnenju odločilni za interpelacijo.

»Omrežje stranke SD po taktirko Žiberta organizira super drag nakup Litijske. Verjetno za financiranje nakupa novega štaba na Nazorjevi. Stranka s šestimi poslanci in visokimi dolgovi si je namreč poleg judovske vile omislila še eno lokacijo sredi Ljubljane. Zagotovo vse požegna tudi Tanja Fajon. Nemogoče, da predsednica stranke ne bi vedela za tak projekt,« je zapisal Janša.

Nato je dodal, da je ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan obljubila, da bo na finančnem ministrstvu zagotovila dodaten denar in je to, kot je zapisal Janez Janša, tudi izvedla – iz državne rezerve. »V nobeni slovenski vladi to ni mogoče brez predhodne zelene luči ministra za finance in predsednika vlade. Ob tem sta oba zagotovo vedela, da država sploh ni opravila svoje cenitve. To je namreč poleg cene vedno prvo vprašanje vsakega predsednika vlade ob takih predlogih.«

Janša je pod tretjo točko zapisal, da je vlada nato formalno potrdila nakup, nato pa je Dominika Švarc Pipan šele podpisala pogodbo. »Ker je vse dogovorjeno, Klemen Boštjančič plača že naslednji dan.«

Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Prvak SDS je opozoril, da se je »ob izbruhu afere najbolj odgovorna oseba, predstojnik organa, ki je dokončno odločil o spornem nakupu, naenkrat prelevil v preiskovalca. To je možno samo v Sloveniji, ker MSM to kupijo in prikrivajo nekaj, kar bi bilo v vsaki normalni državi jasno vsem prvi dan. Kajti tu sta tudi po logiki možni samo dve razlagi: Ali je predsednik vlade Robert Golob v spornem poslu s tihim soglasjem ministrstva za finance od samega začetka ali pa je tako nesposoben, da mu milijone iz državne rezerve zapravljajo sekretarji vladnih strank. In v tem drugem primeru bi bila zadeva še hujša. Kajti potem se postavi vprašanje, koliko Litijskih se še skriva pod preprogo.«

V vrstah SD je sicer veliko nervoze zaradi afere glede nakupa stavbe na Litijski, nekateri celo ocenjujejo, da bi morala stranka zapustiti koalicijo, vendar razprave o tem (še) niso zares začeli. Na izrednem kolegiju so se včeraj zjutraj zbrali njegovi člani in skupaj s Tanjo Fajon, predsednico stranke, razpravljali, kako naprej. Kolegij imajo sicer običajno ob torkih, nedeljski pogovor torej kaže izjemno napete razmere v stranki.