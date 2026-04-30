    Janša pošilja izhodišča za koalicijo: prejem potrdili le Demokrati

    Prvak SDS še vedno zatrjuje, da ni opravljal neuradnih pogovorov o oblikovanju nove vlade.
    Janez Janša je že napovedal, da bodo strankam, ki bodo podprle spremembo zakona o vladi, poslali izhodišča za koalicijsko pogodbo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    STA
    30. 4. 2026 | 17:19
    30. 4. 2026 | 17:29
    Demokrati so potrdili prejem izhodišč za koalicijsko pogodbo, ki so jim jih po napovedi poslali iz SDS po sredini potrditvi spremembe zakona o vladi. V SDS svojih korakov niso komentirali, prav tako so se zavili v molk v trojčku NSi, SLS in Fokus. V Resnici za zdaj niso dobili izhodišč, so za STA navedli v stranki.

    Predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bodo strankam, ki bodo podprle spremembo zakona o vladi, poslali izhodišča za koalicijsko pogodbo. Na sredini seji državnega zbora so spremembo, s katero se po predlogu SDS število ministrstev s sedanjih 19 krči na 14, podprli še poslanci NSi, SLS in Fokusa, Demokratov in Resnice.

    Obris prihajajoče vlade: kdo so morebitni ministri in ministrice?

    Pričakovati je, da bodo vse te stranke dobile izhodišča in vabilo predsednika SDS Janeza Janše na pogovore o koalicijski pogodbi. V nasprotju z Demokrati v NSi, SLS in Fokusu prejema izhodišč niso potrdili. V Resnici so pojasnili, da na stranko izhodišč za zdaj niso prejeli. Prvak Resnice Zoran Stevanović je napovedal, da stranka ne namerava v vlado in se koalicijskih pogajanj ne bodo udeležili, prav tako ne pričakujejo ločenega sporazuma o sodelovanju z bodočimi koalicijskimi partnericami. Ne glede na to je Janša včeraj za Planet TV napovedal, da bo izhodišča poslal tudi Resnici.

    Janša je v javnih izjavah večkrat zanikal, da je že doslej vodil neuradne pogovore o novi koaliciji, napovedal je, da če bodo izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena, bodo nadaljevali usklajevanje področnih programov za naslednja štiri leta, nato bo prišlo na vrsto tudi usklajevanje sestave nove vlade.

    Janša: V vlado gremo le, če imamo opremo za gašenje požara

    Obenem vseskozi pravi, da šibke vlade ne bodo sestavljali. Kot možno obliko sodelovanja s strankami v državnem zboru je izpostavil neke vrste ponovitev partnerstva za razvoj, kot ga je SDS pred leti sklenila z opozicijo. Poudaril je tudi, da vlade ne bodo sestavljali za vsako ceno.

    Prvi krog iskanja mandatarskega kandidata se bo iztekel brez vložene kandidature, saj ga je predsednica republike Nataša Pirc Musar predčasno zaključila in sporočila, da v tem krogu ne bo predlagala kandidata. Z njeno odločitvijo se bo državni zbor seznanil v torek, dan zatem bo začel teči 14-dnevni drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, v katerem lahko kandidaturo poleg predsednice republike vložijo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

    Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
    27. 4. 2026 | 15:48
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Tea Jarc: Na prihodnjih volitvah bo prišel sodni dan

    Zadnja tri leta je Tea Jarc (letnik 1987) konfederalna sekretarka Evropske konfederacije sindikatov s približno 45 milijoni članov.
    Gorazd Utenkar 30. 4. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov umik alkoholnega izdelka, ponuja ga več trgovin

    V alkoholni pijači slovenskega proizvajalca so ugotovili preseženo najvišjo dovoljeno vsebnost beta-azarona.
    29. 4. 2026 | 18:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Nekdanji ukrajinski poveljnik: Rusijo bo premagala nova sila

    General Valerij Zalužni, nekdanji vrhovni poveljnik ukrajinske vojske, je spregovoril o tem, kako tehnološki napredek spreminja naravo vojne.
    Novica Mihajlović 30. 4. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V HLADILNIKU

    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ferplej

    Rdeči karton nekaterim staršem na tribuni

    Ferplej je med temeljnimi vrednotami športa, moralo na igrišču določajo tudi navijači.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Druga kariera

    Po delovne izkušnje še pred zadnjim sodnikovim žvižgom

    V športu nekatere kompetence lahko bolje razvijemo, pravita nekdanja vrhunska športnika Jernej Mencinger in Miran Stanovnik.
    Milka Bizovičar 30. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Romandiji

    Neumorni Pogačar je tudi šprinter št. 1, Roglič se je poslovil

    Slovenski as se v Romandiji že poigrava s tekmeci, v 2. etapi je dobil šprint razredčene skupine in ponosno vzdignil v zrak dva prsta za drugo zmago.
    Nejc Grilc 30. 4. 2026 | 17:44
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Janša pošilja izhodišča za koalicijo: prejem potrdili le Demokrati

    Prvak SDS še vedno zatrjuje, da ni opravljal neuradnih pogovorov o oblikovanju nove vlade.
    30. 4. 2026 | 17:19
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umetnost

    Nov Banksyjev kip v središču Londona, katerega obraz zakriva zastava

    Banksy je zaslovel po svetu z odmevnimi in pogosto kontroverznimi deli, vendar so bila vsa njegova najnovejša dela ustvarjena v Londonu.
    30. 4. 2026 | 16:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka: liker s Titom in petokrako na etiketi neprimeren

    Tudi v tem alkoholnem izdelku je ugotovljena presežena najvišja dovoljena vsebnost beta-azarona.
    30. 4. 2026 | 16:35
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl je John Craig Venter, dekodiral je človeški genom

    Igral je ključno vlogo pri sekvencioniranju človeškega genoma in rojstvu sintetične biologije.
    30. 4. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
    Vredno branja

    Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več

