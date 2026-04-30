Janša pošilja izhodišča za koalicijo: prejem potrdili le Demokrati

Demokrati so potrdili prejem izhodišč za koalicijsko pogodbo, ki so jim jih po napovedi poslali iz SDS po sredini potrditvi spremembe zakona o vladi. V SDS svojih korakov niso komentirali, prav tako so se zavili v molk v trojčku NSi, SLS in Fokus. V Resnici za zdaj niso dobili izhodišč, so za STA navedli v stranki.

Predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bodo strankam, ki bodo podprle spremembo zakona o vladi, poslali izhodišča za koalicijsko pogodbo. Na sredini seji državnega zbora so spremembo, s katero se po predlogu SDS število ministrstev s sedanjih 19 krči na 14, podprli še poslanci NSi, SLS in Fokusa, Demokratov in Resnice.

Pričakovati je, da bodo vse te stranke dobile izhodišča in vabilo predsednika SDS Janeza Janše na pogovore o koalicijski pogodbi. V nasprotju z Demokrati v NSi, SLS in Fokusu prejema izhodišč niso potrdili. V Resnici so pojasnili, da na stranko izhodišč za zdaj niso prejeli. Prvak Resnice Zoran Stevanović je napovedal, da stranka ne namerava v vlado in se koalicijskih pogajanj ne bodo udeležili, prav tako ne pričakujejo ločenega sporazuma o sodelovanju z bodočimi koalicijskimi partnericami. Ne glede na to je Janša včeraj za Planet TV napovedal, da bo izhodišča poslal tudi Resnici.

Janša je v javnih izjavah večkrat zanikal, da je že doslej vodil neuradne pogovore o novi koaliciji, napovedal je, da če bodo izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena, bodo nadaljevali usklajevanje področnih programov za naslednja štiri leta, nato bo prišlo na vrsto tudi usklajevanje sestave nove vlade.

Obenem vseskozi pravi, da šibke vlade ne bodo sestavljali. Kot možno obliko sodelovanja s strankami v državnem zboru je izpostavil neke vrste ponovitev partnerstva za razvoj, kot ga je SDS pred leti sklenila z opozicijo. Poudaril je tudi, da vlade ne bodo sestavljali za vsako ceno.

Prvi krog iskanja mandatarskega kandidata se bo iztekel brez vložene kandidature, saj ga je predsednica republike Nataša Pirc Musar predčasno zaključila in sporočila, da v tem krogu ne bo predlagala kandidata. Z njeno odločitvijo se bo državni zbor seznanil v torek, dan zatem bo začel teči 14-dnevni drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, v katerem lahko kandidaturo poleg predsednice republike vložijo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.