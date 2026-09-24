Janša povabil Trumpa v Slovenijo, menda mu je obljubil, da pride

Predsednik vlade Janez Janša je predsednika ZDA Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, je v sredo na družbenem omrežju X sporočila vlada. Janša je v intervjuju za konservativno ameriško televizijo Newsmax dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel.

Informacijo o povabilu ameriškemu predsedniku je Janša objavil tudi na svojem profilu na omrežju X, ki ga je pospremil s krajšim izsekom posnetka pogovora za omenjeno televizijo. Pri tem je zapisal, da imata Slovenija in ZDA poseben odnos. »Tudi zato sem sinoči na sprejemu predsednika Donalda Trumpa povabil v Slovenijo,« je zapisal.

Janša je za Newsmax menda govoril o svojem današnjem nastopu pred generalno skupščino ZN, vendar celoten pogovor na spletu še ni dostopen. V posnetku, ki ga je objavil na X, lahko slišimo le zaključni del, v katerem je Janša novinarja vprašal, ali še ni bil v Sloveniji, potem pa dodal, da si jo mora ogledati in da mu je tudi Trump obljubil, da bo obiskal Slovenijo, od koder prihaja ameriška prva dama Melania Trump.

Voditelja sta se srečala v torek na tradicionalnem sprejemu, ki ga za vodje delegacij ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev na Generalni skupščini ZN prireja predsednik države gostiteljice ZN.

Premier je za televizijo Newsmax spregovoril že na začetku meseca, ko je govoril o odnosih Slovenije z Izraelom in ZDA, vojni v Ukrajini, krepitvi evropske obrambne sposobnosti ter o aktualnih političnih in varnostnih izzivih, je razvidno s spletne strani predsednika vlade.