Janša pred lokalnimi volitvami Ljubljano orisal kot levičarski drogeraški raj

Janez Janša je za porast uporabe drog in problematiko organiziranega kriminala posredno okrivil Luko Mesca, Zorana Jankovića in Roberta Goloba.
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Zakaj leva politika v času svojih vlad boja proti mamilom niti ne omeni, se je retorično vprašal Janez Janša. FOTO: Leon Vidic
V poslanskem vprašanju poslanca vladne SDS Aleša Hojsa je močno odzvanjala nedavna obtožba nekdanjega šefa Fotopuba Dušana Smodeja v strankarskih medijih SDS na račun sokoordinatorja Levice Luke Mesca, da uživa kokain. Podatki policije kažejo, da postajajo droge v Sloveniji vse večji problem, zato je Hojsa zanimalo, kaj namerava vlada Janeza Janše storiti pri zaščiti otrok, mladine in vseh ostalih, da ne bodo deležni možnosti prostega trgovanja drog na trgu.
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Janša se je pri vnaprej dobro pripravljenem odgovoru na poslansko vprašanje svojega strankarskega kolega osredotočil na Ljubljano, kjer Mesec kandidira za župana proti aktualnemu županu Zoranu Jankoviću. Janša je najprej pokazal vnaprej ...
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