Janša pred lokalnimi volitvami Ljubljano orisal kot levičarski drogeraški raj

V poslanskem vprašanju poslanca vladne SDS Aleša Hojsa je močno odzvanjala nedavna obtožba nekdanjega šefa Fotopuba Dušana Smodeja v strankarskih medijih SDS na račun sokoordinatorja Levice Luke Mesca, da uživa kokain. Podatki policije kažejo, da postajajo droge v Sloveniji vse večji problem, zato je Hojsa zanimalo, kaj namerava vlada Janeza Janše storiti pri zaščiti otrok, mladine in vseh ostalih, da ne bodo deležni možnosti prostega trgovanja drog na trgu. Preberite tudi: Janša: V Gazi se ne dogaja genocid, to je politični izum Golobove vlade Janša se je pri vnaprej dobro pripravljenem odgovoru na poslansko vprašanje svojega strankarskega kolega osredotočil na Ljubljano, kjer Mesec kandidira za župana proti aktualnemu županu Zoranu Jankoviću. Janša je najprej pokazal vnaprej ...