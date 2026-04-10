SDS na ustavno sodišče zaradi volitev

Stranka SDS bo prevzela mandate, v naslednjem koraku pa bo na ustavnem sodišču sprožila presojo ustavnosti zakona o volitvah v državni zbor, saj ne predvideva pravnega varstva v primeru, da Državna volilna komisija (DVK) zavrne pritožbe zaradi domnevnih nepravilnosti, je danes napovedal prvak SDS Janez Janša.

SDS je namreč po volitvah vložila več ugovorov na volilne komisije zaradi domnevnih nepravilnosti dela volilnih odborov in komisij pri izvedbi volitev ter pri določitvi volišč. Predlagala je, da se rezultati 24 posebnih volišč za predčasno glasovanje ne bi šteli v skupni izid glasovanja na nedavnih volitvah v državni zbor.

Oporekali so določitvi skupnih volišč za več okrajev, izpostavljali pa so tudi dvome glede hrambe skrinjic z glasovnicami predčasnega glasovanja, nadzora nad njimi in tudi glede samega izida tega glasovanja.

Vse pritožbe SDS so volilne komisije zavrnile. Proti odločitvi volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov, sicer obstaja možnost pritožbe na državni zbor, ta pa se lahko vloži najkasneje do seje mandatno-volilne komisije (MVK), na kateri ta obravnava poročilo o izidu volitev in se je ravnokar začela.

Sluga: Takšno ravnanje škoduje državi

Janja Sluga (Gibanje Svoboda) je na seji poudarila, da Janša že dlje časa, več zaporednih volitev, spodkopava legitimnost glasovanja in pri tem spomnila na pretekle očitke brez konkretnih dokazov. Po njenem mnenju so bila pojasnila DVK jasna in argumentirana, zato se ji ponavljajoči dvomi zdijo neutemeljeni. Opozorila je, da takšno ravnanje škoduje zaupanju v pravno državo, volilni proces in demokratične institucije.

Izpostavila je tudi, da v volilnem procesu sodeluje okoli 20.000 ljudi, med njimi predstavniki, ki jih predlaga SDS, in da z dvomi v nepravilnosti posredno spodkopavajo tudi njihovo delo. Pravica do pravnih sredstev je sicer legitimna, vendar je po njenem širjenje dvoma brez dokazov za državo škodljivo.

Jelka Godec (SDS) pa je dejala, da nihče ne ugovarja poslanskim mandatom in da se sicer zavedajo, da se o vsakem mandatu glasuje posebej. Po njenem mnenju bi bilo drugače, če bi Janja Sluga podrobneje prebrala vse, kar je bilo vloženo na Državno volilno komisijo.

Poudarila je, da so njihovi ugovori glede nepravilnosti pri predčasnem glasovanju in glasovanju v tujini prisotni že iz preteklih volitev, pri čemer naj bi določene nepravilnosti priznavala tudi DVK, a jih po njenem mnenju zavračala z neprepričljivimi argumenti. Dodala je še, da se stališča znotraj komisije in med njenimi predsedniki razlikujejo, kar po njenem kaže na pomanjkanje enotnosti.

Janša o veliki praznini

Janša sicer pred sejo DZ v izjavi novinarjem dejal, da je SDS po preučitvi zakona o volitvah v parlament s pravnimi strokovnjaki ugotovila, da zakon ne vsebuje pravnega varstva. Morali bi namreč izpodbijati posamezne poslanske mandate ob dejstvu, da ni znano, kateri mandati izhajajo iz glasov s predčasnih volišč, ki so po mnenju SDS nezakonita. »To je tako rekoč nemogoče, ostane zgolj pritožba na ustavno sodišče, kar bomo naredili. Vendar je to pritožba zoper zakon, ki je v nasprotju s členom ustave, ki zagotavlja, da je zoper vsako odločitev kateregakoli organa dopustno pravno varstvo,« je Janša pojasnil nadaljnje korake SDS.

Kot je dodal, namreč zakon o volitvah v DZ kot »najpomembnejši zakon v demokraciji« tega pravnega varstva nima in obstaja »velika praznina«. »Na to smo opozarjali že doslej, nikogar ni zanimalo, zdaj, ko je rezultat tesen, tudi pravnike to bolj zanima in upamo, da bo vsaj za naslednje volitve Slovenija dobila zakon o volitvah v državni zbor, ki ne bo v sramoto demokratične države,« je dejal.