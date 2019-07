Janša: stranka SDS se je okrepila v volilnem letu

»Težko je biti nezadovoljen, če na treh volitvah trikrat zmagaš,« je ocenil Janez Janša. FOTO: Tomi Lombar

V Bovcu se je danes začel 24. poletni tabor SDS in Gorniškega kluba dr.. Zbrane na bovškem letališču je ob začetku nagovoril tudi predsednik SDS, ki je poudaril večkratno zmago SDS na volitvah v zadnjem letu in krepitev strankarskih vrst z novimi člani. Ob tem je bil kritičen do načina oblikovanja vlade in njenega dela.Tabor se je začel s tradicionalnim srečanjem občinskih in mestnih odborov SDS, pričakovati je tudi predstavitev regijskih kulinaričnih ponudb in kulturno-zabavni program z živo glasbo.Tudi Janša je izpostavil, da to ni politični tabor, ko ga imajo običajno pred volitvami v volilnih letih, temveč bolj dopustniško srečanje in predvsem druženje. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so prispevali k odličnim rezultatom in zmagi stranke na državnozborskih, lokalnih in evropskih volitvah.Po njegovih besedah se je stranka v času volitev močno okrepila, saj je pridobila okoli 2000 novih članov in članic, med njimi tudi veliko mladih.»Težko je biti nezadovoljen, če na treh volitvah trikrat zmagaš,« je ocenil. A lahko, kot je dejal, edino za lokalne volitve rečejo, da so njihovi rezultati pripeljali k soodločanju stranke. Vlado so po državnozborskih volitvah namreč sestavili poraženci. »V normalni demokraciji je tako, da vlado običajno prevzame tisti, ki zmaga na volitvah, ki dobi najvišje zaupanje ljudi. Slovenija še ni tam,« je bil kritičen.Dotaknil se je tudi dogajanja na evropskem političnem parketu. V EU se karte mešajo na novo, Slovenija po oceni Janše spet kaže premajhno ambicioznost, saj da nas kot resnega igralca praktično ni na evropskem zemljevidu. "To ima tudi negativne posledice pri pridobivanju projektov, sedežev v evropskih institucijah, ugledu države in tujih investicijah," je naštel.Kritičen je bil tudi do izbire kandidata za evropskega komisarja. Kot je dejal, so pri izbiri gledali predvsem na to, da predlagajo nekoga, ki doma ne bo nikogar ogrozil, ne glede na to ali bo v EU za Sloveniji karkoli dosegel.Udeleženci poletnega tabora SDS bodo v nedeljo dan začeli s skalaško sveto mašo z blagoslovom plezalne vrvi in cepina, sledilo bo druženje s članicami ženskega odbora in ogledom razstave Sosedova zgodba v Kobariškem muzeju.Kot vsako leto se bodo udeleženci tabora povzpeli na vrhove nekaterih gora, 27. julija na Triglav. Priložnost bo tudi za manj zahtevne vzpone, sprehode, rafting in kolesarjenje.Tradicionalna gorniška tura do križa na Škrlatici bo letos 1. avgusta, tabor pa bodo zaključili s kolesarjenjem ob Soči in Lepenjici v dolino Lepene do doma Klementa Juge, sledi iz programa, objavljenega na spletni strani SDS.