Janša: Država brez vlade trpi. SDS kljub temu »še ni odločena«

Predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bodo prve korake za sestavo nove koalicije naredili po obravnavi njihovega predloga spremembe zakona o vladi v državni zbor, kar bo predvidoma prihodnji teden. Če bo zakon sprejet, bodo strankam podpornicam, poslali izhodišča koalicijske pogodbe, napoveduje. Ne bo pa SDS vlade sestavljala za vsako ceno, pravi.

»SDS še ni odločena, da bo sestavljala vlado, izhodišča za pogajanja vsem strankam, ki bodo podprle zakon o vladi,« je povedal Janša.

Če bodo izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena, bodo nadaljevali usklajevanje področnih programov za prihodnja štiri leta. »Šele če bo to usklajeno, podpisano in sprejeto na organih strank, ki bodo pripravljene sodelovati, bo prišlo na vrsto usklajevanje za sestavo nove vlade,« je dejal Janša v izjavi za medije ob robu današnje seje parlamenta.

Po njegovih besedah je vlado sicer treba čim prej sestaviti, saj »država brez vlade trpi«, po drugi strani pa je pomembneje, da je »stvar trdna in da vemo, v kakšne vode se spuščamo«.

Poslanci SDS so s predlogom spremembe zakona o vladi predlagali zmanjšanje resorjev. Pogledali so programe drugih strank, pri čemer računajo, da ne bo večjih težav, ker je večina parlamentarnih strank v svojih programih šla v isto smer, je dejal Janša.

Državni zbor bo predlog spremembe zakona o vladi predvidoma obravnaval na izredni seji v sredo. Pred tem mora o izredni seji in tudi o obravnavi zakonskega predloga po skrajšanem postopku odločiti še kolegij predsednika DZ, ki se bo sestal v torek.