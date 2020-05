Janša še podpira Počivalška? Da

»Da,« je premierna Twitterju odgovoril na vprašanje, ali »v luči zapletov pri nabavi protivirusne zaščitne opreme in ventilatorjev« kot premier še zaupa gospodarskemu ministru, ki je bil s stranko SMC jeziček na tehtnici sestave njegove koalicije.»Kupovalo se je vse, kar je bilo mogoče dobiti čim prej in kar je ustrezalo vsaj osnovnim standardom,« je zapisal na Twitterju dan po protivladnih protestih in po novih razkritjih domnevno spornih nakupov zaščitne opreme v oddaji Tarča . »Ne poznam države EU, ki bi ravnala drugače. Mnoge še vedno to počnejo. Rok in zanesljivost dobave faktor št. 1. Z vsako dobavo se je vsem nam odvalil velikanski kamen od srca.«Vlada je sicer še na predvečer praznika dela objavila, da obravnave poročila o stanju in dobavah zaščitnih sredstev ni zaključila. Da zaradi obsežnosti gradiva to poročilo še pripravlja ter usklajuje posamezne elemente med različnimi resorji. Kdaj bo dokončno pripravljeno, s strani vlade potrjeno in tudi objavljeno, v uradu vlade za komuniciranje v četrtek niso vedeli.