Janša se vrača pred novinarki

Celje – Začasna predsednica celjskega Okrožnega sodišča Petra Giacomelli je danes zavrnila zahtevo odvetnika Francija Matoza po izločitvi sodnice Barbare Žumer Kunc in porotnice Simone Zorko. Matoz je to zahteval na glavni obravnavi v sredo, Žumer Kunčeva jo je zato prekinila.



A sojenje Janezu (Ivanu) Janši zaradi kaznivega dejanja razžalitve novinarke TV Slovenija Eugenije Carl in urednice na TV Slovenija Mojce Šetinc Pašek se bo lahko nadaljevalo že v ponedeljek, saj je sodnica za primer, da je predsednica sodišča ne bo izločila, nadaljevanje glavne obravnave sklicala že ob prekinitvi sojenja.



Janša, ki je odškodninski tožbi novinark na prvi stopnji že izgubil, torej ni uspel odložiti sojenja za daljši čas.



Predsednica celjskega sodišča je v zavrnitvi predloga njegovega zagovornika Matoza podrobneje razložila, kako je bila kazenska zadeva dodeljena sedanji sodnici in je ni nadaljevala sodnica Ingrid Lešnik, ki je v tej zadevi aprila 2017 opravila predobravnavni narok. Janša krivde na njej ni priznal, zato je po sodnem redu bila zadeva dodeljena po letnem načrtu dela sodišča.



Tudi porotnica v tričlanskem senatu, pri katerem vztraja obramba, torej Simona Zorko, je bila določena pravilno in sicer potem, ko je bila iz senata izločena porotnica Ika Plevnik, ki je članica Janševe SDS.



Pritožba na sklep Giacomellijeva ni možna. Ponovimo, zakaj zasebni tožnici kazensko preganjata predsednika SDS. Ta je marca 2016 tvitnil: »Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ. Eno za 30 evrov, drugo za 35 evrov. #ZvodnikMilan.«



Obtožen je razžalitve preko sredstva javnega obveščanja, za kar je zagrožena denarna kazen ali zapor do šestih mesecev. V ponedeljek se bodo Janša, Matoz in na drugi strani Carlova in Šetinc Paškova ter njun zastopnik, odvetnik Tomaž Bajec, spet srečali na celjskem sodišču, saj bo v primeru, da tožnici ne bo, sodišče štelo, da odstopata od kazenskega pregona.