Janša: Slovenija v Kijev vrača diplomatskega predstavnika

Slovenija bo naslednji teden v Kijev nazaj poslala svojega diplomatskega predstavnika z ekipo, je prek Twitterja napovedal premier Janez Janša. Dodal je, da so vsi prostovoljci. Po Janševih besedah si Slovenija prizadeva, da bi svojega predstavnika v ukrajinsko prestolnico vrnila tudi EU.

Ukrajina potrebuje tudi neposredno diplomatsko podporo, da čim prej pride do prekinitve agresije in miru, je še tvitnil Janša.

Slovenski veleposlanik v Kijevu Tomaž Mencin se je s slovenskim osebjem iz Kijeva umaknil ob ruskem napadu na Ukrajino, tako da so prostori veleposlaništva trenutno prazni.

Janša je sicer ta teden v pogovoru za Televizijo Slovenija spomnil, da so številni pomembni diplomati Ukrajino zapustili že dneve pred začetkom invazije, zaradi česar so se v državi po njegovih besedah počutili osamljeni in zapuščeni.

Če ves EU v diplomatskem korpusu nima nekoga, ki je vsaj toliko pogumen, kot je diplomat Vatikana, potem nismo vredni, da imamo diplomacijo. Janez Janša

Pojasnil je, da je bil vrnitev diplomatskega predstavnika EU prvi predlog po vrnitvi trojice premierjev članic EU, ki so v tem tednu obiskali Kijev - poleg Janše sta bila to še poljski in češki premier Mateusz Morawiecki in Petr Fiala. V ukrajinski prestolnici sta po Janševih besedah trenutno le veleposlanika Poljske in Vatikana.

Diplomacijo imamo zato, da rešuje situacijo, da da možnost pogajanjem v času, ko potekajo spopadi, nimamo je za bankete. Janez Janša

Na vprašanje, ali se tja morda vračajo slovenski diplomati, je premier v četrtek v oddaji Odmevi odgovoril, da to ni brez tveganja in da so potrebni prostovoljci. Če ves EU v diplomatskem korpusu nima nekoga, ki je vsaj toliko pogumen, kot je diplomat Vatikana, potem nismo vredni, da imamo diplomacijo, je poudaril Janša in dodal, da to velja tudi za slovensko diplomacijo.

