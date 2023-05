Janša spotika projekt svoje vlade

V nadaljevanju preberite:

Predsednik SDS in bivši predsednik vlade Janez Janša je v zaključku kampanje, to je v kritičnem obdobju zbiranja podpor za nestalni sedež v Varnostnem svetu OZN, razkril, da je njegova vlada konec leta 2020 vložila kandidaturo »na izrecno prošnjo ameriških in evropskih zaveznikov v EU in zvezi Nato«. S tem je Janša po oceni izkušenih diplomatov in zunanjega ministrstva, ki ga vodi Tanja Fajon, zavestno in načrtno škodil slovenskim možnostim za uspešnost kandidature, ki naj bi bila nacionalni projekt.

Interes slovenske diplomacije pod vodstvom Tanja Fajon je bil, da Slovenija gradi svojo kandidaturo kot neodvisna in samostojna kandidatka, saj to povečuje možnosti za uspeh kandidature v afriških in azijskih državah, kjer si je slovenska diplomacija najbolj prizadevala za pridobivanje podpore.

To, da je Janez Janša objavil, da je njegova vlada vložila kandidaturo »na izrecno prošnjo ameriških in evropskih zaveznikov v EU in zvezi Nato«, po oceni bivšega slovenskega veleposlanika v Združenih narodih Andreja Logarja jasno pomeni, da želi Janša škoditi kandidaturi Slovenije. Logar opozarja, da države, ki so bile do zdaj indiferentne do vzgibov Slovenije pri vlaganju kandidature, svoje mnenje lahko tudi spremenijo v škodo Slovenije in je ne podprejo.