Janša sprejel novo ameriško veleposlanico

Predsednik vlade Janez Janša je sprejel novo ameriško veleposlanico v Sloveniji Asel K. Roberts. Na srečanju sta potrdila tradicionalno dobre in prijateljske odnose med državama ter izrazila pripravljenost za nadaljnjo krepitev sodelovanja na političnem, gospodarskem in varnostnem področju, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Na srečanju ji je zaželel uspešno delo v Sloveniji in dodal, da državi povezuje dolgoletno zavezništvo ter tesno sodelovanje na dvostranski in mednarodni ravni, ki ga bodo v tem mandatu še krepili.

Veleposlanica Asel K. Roberts je v ponedeljek predala poverilna pisma predsednici republike Nataši Pirc Musar in s tem uradno nastopila položaj. Ob prihodu v Slovenijo je v izjavi za medije napovedala krepitev vezi med ZDA in Slovenijo. Slednjo je označila za zaupanja vredno prijateljico in močno partnerico ZDA.

Ameriški senat je poklicno diplomatko Asel K. Roberts na položaj veleposlanice ZDA v Sloveniji potrdil 19. maja, potem ko je marca s pozitivno oceno prestala zaslišanje v senatnem odboru.

Na zaslišanju je napovedala spodbujanje gospodarskega sodelovanja med državama in dodala, da si bo prizadevala za to, da bo Slovenija ostala ključni del odvračanja in obrambe evroatlantskega območja.

Robertsova, ki je po rodu iz Kazahstana, je več kot 20 let delala v ameriškem State Departmentu oziroma oddelku za protokol. V času prejšnje vlade je bila tudi vršilka dolžnosti vodje ameriškega protokola.

Predsednici republike Nataši Pirc Musar sta v veliki dvorani predsedniške palače poverilna pisma predali tudi novoimenovani izredni in pooblaščeni veleposlanici Ruande Urujeni Bakuramutsa in Angole Isabel de Jesus da Costa Godinho.