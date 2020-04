Janša: številne omejtve bodo »v predvidljivi prihodnosti« ostale

Pospešeno pripravljanje standardov za zagon različnih dejavnosti, tudi šolstva, turizma in javnega prometa

Aktualni premierse je danes, ko ni bilo dopoldanskega vladnega informiranja, znova oglasil na Twitterju in napovedal, da bodo številne omejitve za državljane v Sloveniji in Evropski uniji »v predvidljivi prihodnosti še vedno veljale«.Kot piše, se vlada o ukrepih odloča tudi na podlagi zelo resnega stanja v soseščini in »negativnih izkušenj tistih držav, ki se borijo s ponovljenimi izbruhi epidemije«.Kot je znano, ukinitve prepovedi gibanja izven kraja bivališča oziroma matične občine vsaj čez praznike ne gre pričakovati. Infektologinja, vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje, je izpostavila, da se je po njenem mnenju prav ta ukrep izkazal kot učinkovit.»Ker bi ob prvomajskih praznikih lahko pričakovali veliko gibanja prebivalstva, smo v luči dejstva, da epidemija po znanih podatkih še tli in da podatkov nacionalne presečne raziskave še nimamo, priporočili podaljšanje obstoječih ukrepov,« so na vladnem računu Twitterja povzeli njeno pojasnilo.Janša je napovedal, da bo veliko aktivnosti lahko kmalu vnovič vzpostavljenih, ključno pa bo upoštevanje treh pravil obnašanja, o katerih je v času pandemije nenehno govora: »razkuževanje rok in stičnih mest, držanje varne razdalje ter uporaba zaščitnih mask tam, kjer to (razdalja) ni mogoče«.Premier navaja, da strokovnjaki v Sloveniji in EU pospešeno pripravljajo standarde za zagon različnih dejavnosti, tudi šolstva, turizma in javnega prometa, da bi te lahko ponovno delovale vsaj v omejenem obsegu tudi v pogojih epidemije.Kot je navedel v drugem tvitu, se Slovenija po njegovem prepričanju uvršča med najuspešnejše evropske države v boju z epidemijo novega koronavirusa. Že v petek je delovna skupina vlade ob sodelovanju strokovnjakov z zdravstvenega ministrstva podrobneje preučila stanje doma in v soseščini ter oblikovala predlog možnih dodatnih sprostitev omejitvenih ukrepov za mesec maj in junij 2020. Delo bo nadaljevala 29. aprila po pridobitvi najnovejših podatkov o razvoju epidemije ter nato sprejela ustrezne odločitve.