    Janša: Tajno snemanje se preganja z zasebno tožbo, ne s policijo

    Direktor Sove Joško Kadivnik je Svetu za nacionalno varnost danes predstavil dokaze o obisku predstavnikov podjetja Black Cube na sedežu SDS.
    Janez Janša se je odzval na navedbe, da prisluhe prieiskuje policija, obiske izraelskih vohunov pri SDS pa Sova.
    STA
    20. 3. 2026 | 16:28
    20. 3. 2026 | 17:02
    Direktor Sove Joško Kadivnik je danes članom operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost (SNAV) predstavil dogajanje decembra lani skupaj z materialnimi dokazi o obisku predstavnikov Black Cube na Trstenjakovi ulici 8 v Ljubljani, kjer ima sedež SDS. S policije pa so poročali o preiskavi sumov kaznivih dejanj, so sporočili z Ukoma.

    Kot so pojasnili v sporočilu za javnost vladnega urada za komuniciranje (Ukom), je direktor Sove Joško Kadivnik danes članom operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost predstavil celotno dogajanje 10. in 11. decembra 2025 skupaj z materialnimi dokazi o obisku treh predstavnikov paraobveščevalne korporacije Black Cube - Giore Eilanda, Lirona Tzura in Dana Zorelle - na Trstenjakovi ulici 8 v Ljubljani, kjer ima sedež stranka SDS.

    Janša naj bi se na Trstenjakovi sestal z enim od arhitektov genocida v Gazi

    Po njihovih navedbah jim je predstavil tudi ugotovitve »o aktivnostih Black Cube na ozemlju Slovenije in v tujini, ki prav tako dokazujejo paraobveščevalno dejavnost zoper Republiko Slovenijo in vmešavanje na slovenske volitve iz tujine«. »Vsi podatki in materialni dokazi so v procesu odstopa policiji in tožilstvu,« so dodali.

    Generalni direktor Policije Damjan Petrič pa je po njihovih navedbah poročal o celoviti in strokovni preiskavi v skladu s kriminalistično stroko. »Policija z vso potrebno skrbnostjo že preiskuje sume kaznivih dejanj, med drugim neupravičenega slikovnega in zvočnega snemanja, dajanja podkupnine, zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, izdaje tajnih podatkov in kazniva dejanja zoper čast in dobro ime,« so pojasnili. Kot so napovedali, bodo o vseh ugotovitvah obveščeni pristojni organi, policija pa bo o nadaljnjih korakih javnost obveščala skladno z interesi preiskave.

    Umazano kampanjo diktirajo izraelski interesi in metode

    Predsednik SDS Janez Janša se je na ugotovitve Sove o obisku Black Cube na sedežu SDS, odzval z besedami, da »gre za eklatantno zlorabo državnih institucij za zaščito organizirane kriminalne združbe«, ki da bo preiskana in kaznovana. »Vse te 'tajne' podatke lahko mirno objavijo. Itak bi jih, če bi karkoli dokazovali,« je zapisal na omrežju X.

    Po njegovih navedbah je tajno snemanje nezakonito in poseg v človekove pravice. »Vendar se preganja z zasebno tožbo in ne s policijo,« je dodal.

    Sova je sekretariat SNAV že v sredo seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje v volitve, po vsej verjetnosti po naročilu iz Slovenije, in potrdila več obiskov predstavnikov podjetja Black Cube v Sloveniji v zadnjih mesecih. Afera, ki se je začela z objavo avdio in video skrivno posnetih in anonimno objavljenih pogovorov znanih Slovencev, je zaznamovala zadnji teden kampanje pred nedeljskimi državnozborskimi volitvami.

    V Transparency International poziva preiskavi vmešavanja v volitve

    V Transparency International Slovenia so danes izrazili zaskrbljenost zaradi morebitnih poskusov vplivanja na volilno kampanjo. Vsak tak poskus predstavlja poseg v jedro demokratične integritete v Sloveniji, so opozorili. Pristojne organe pozivajo k takojšnjemu, strokovnemu in nepristranskemu ukrepanju ter transparentni predstavitvi ugotovitev.

    »Vsak poskus prikritega vplivanja na volitve predstavlja poseg v samo jedro demokratične integritete Slovenije ter zmanjšuje zaupanje javnosti v poštenost in zakonitost volilnega procesa. Če bi se takšna ravnanja potrdila, bi to pomenilo resen poseg v integriteto volitev,« so v končnici kampanje, ki jo je močno zaznamovala afera s prisluhi, v sporočilu za javnost zapisali v Transparency International Slovenia.

    Pristojne organe so pozvali k ukrepanju. »Javnost ima pravico vedeti, kdo stoji za anonimno objavljenimi posnetki in spremljajočimi objavami, ki razkrivajo domnevne nepravilnosti, kdo je njihovo objavo financiral ter v kakšnih okoliščinah so bili pridobljeni in razširjeni, vključno z morebitno vpletenostjo tujih akterjev ali interesov,« so ob tem pozvali tudi k transparentni predstavitvi ugotovitev.

    Enako pomembna je po njihovem prepričanju tudi neodvisna in strokovna obravnava vsebine anonimno objavljenih posnetkov.

    Obenem pa so opozorili, da aktualno dogajanje znova odpira tudi širše vprašanje zagotavljanja visokih standardov integritete pri financiranju politike, volilnih kampanj ter transparentnosti političnega oglaševanja.

    Nova ovadba

    Žugelj odnašal dokumentacijo, označeno s 'tajno', in jo prenašal čez mejo

    Ovadba trdi, da so uslužbenci urada za preprečevanje pranja denarja zavestno ravnali v nasprotju z zakoni in varovanjem osebnih podatkov.
    Tomica Šuljić 20. 3. 2026 | 09:49
    Moč politike

    Levi sredini grozi, da bo pod parlamentarnim pragom ostalo sedem odstotkov glasov

    Kakšno vlado bo dobila Slovenija, je v veliki meri odvisno od tekme za sedmo mesto med Resnico in Prerodom Vladimirja Prebiliča.
    19. 3. 2026 | 19:00
    Kolumna

    Nacionalna izdaja je DNK desnice

    Janševa SDS skozi desetletja pojem domoljubja gradi izjemno fleksibilno, kar enako fleksibilni volivci nagrajujejo.
    Mojca Pišek 20. 3. 2026 | 05:00
    Spremljamo dogajanje

    Trump ne namerava poslati kopenskih sil v Iran

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    19. 3. 2026 | 06:28
    Vredno branja

    Majorka – od aprila vsak dan z letalom

    Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
    Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

    Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
    18. 3. 2026 | 15:32
    Vredno branja

    Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

    Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
    TOPLOTNE ČRPALKE

    Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

    Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
    17. 3. 2026 | 13:59
    AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

    Prijava škode v nedeljo zvečer?

    Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
    1. 3. 2026 | 10:13
    Vredno branja

    »Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

    Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
    Vredno branja

    Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

    Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
    Vredno branja

    Zvin gležnja: učinkovita rehabilitacija s fizioterapijo

    Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
    Promo Delo 25. 2. 2025 | 08:26
    Vredno branja

    Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

    Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
    Vredno branja

    Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

    Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 13:31
    Vredno branja

    Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

    Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
    Vredno branja

    Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

    Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
    20. 3. 2026 | 14:25
    Vredno branja

    V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

    Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 11:13
    PRILOŽNOST

    Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

    Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
    2. 3. 2026 | 16:43
    Vredno branja

    Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

    Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Vredno branja

    Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

    Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
    Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
    Vredno branja

    Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

    Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
