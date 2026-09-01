Janša toži Goloba in Mesca, za Svobodo je Golob videl prihodnost

Po napovedi prvaka SDS Janeza Janše konec marca, da bo prvaka Svobode Roberta Goloba in Levice Luko Mesca tožil, če ne prekličeta izjav o njem iz časa kampanje, je danes postalo jasno, da je Janša to tudi uresničil. Od obeh med drugim zahteva preklic izjav in javno opravičilo. Golob in Mesec sta na tožbo že odgovorila, predlagata zavrnitev očitkov.

Janša je po parlamentarnih volitvah konec marca preko svojega odvetnika, danes pa notranjega ministra, Francija Matoza na predsednika Svobode Goloba in sokoordinatorja Levice Mesca naslovil zahtevo, naj v 24 urah prekličeta izjave, v katerih sta Janši med volilno kampanjo očitala sodelovanje z Izraelci pri vpletanju v volitve, izdajo države in korupcijo.

Če tega ne bosta storila najkasneje v 24 urah od prejema zahteve, pa bo sledil začetek postopkov pred sodiščem, je tedaj Janša preko svojega zastopnika napovedal političnima rivaloma.

Danes je postalo jasno, da je svojo napoved tudi uresničil. Portal N1 je razkril, da Janša v tožbi sodišču predlaga, naj Golob v 15 dneh od pravnomočne sodbe prekliče neresnične in žaljive izjave o njem, objavi javno opravičilo in izbriše objave, za katere je ocenil, da so nedopustno posegle v njegovo čast in dobro ime. Prav tako Janša sodišču predlaga, da naj Golobu naloži, da v 15 dneh od pravnomočnosti sodbe na družbenih omrežjih objavi izrek sodbe in povrne sodne stroške, je razvidno iz tožbe, ki jo je pridobila tudi STA.

Roberta Goloba v Svobodi vidijo kot vizionarja prihodnosti. FOTO: Matej Družnik

Enako zahteva v tožbi zoper Mesca, je sokoordinator Levice potrdil za STA. Kot je še pojasnil, je bila tožba zoper njega vložena že pred poletjem, nanjo je preko svojega odvetnika tudi že odgovoril. »Se vidimo na sodišču,« je še dodal Mesec.

Golob, ki sicer tožbe javno še ni komentiral, pa je v odgovoru na tožbo med drugim zapisal, da domnevno sporne izjave »po vsebini predstavljajo politično kritiko tožnikovega delovanja«. Izjave o veleizdaji in prodaji države Izraelu ter sodelovanju z mednarodno kriminalno združbo pa je treba razumeti »kot prispodobo, s katero je toženec izrazil svoje mnenje, svojo negativno vrednostno sodbo o tožnikovem delovanju, s katerim je ta po toženčevem prepričanju lastne interese in politične ambicije postavil nad interese Republike Slovenije«, izhaja iz odgovora.

V odgovoru na 16 straneh je sicer Golob popisal tudi dogajanje pred volitvami in zasedanje Sveta za nacionalno varnost na to temo, kot tudi nanizal več informacij o preteklem delovanju Black Cube.

Luka Mesec je drugi toženi zaradi izjav o povezavah Janše z Izraelom. FOTO: Blaž Samec

Navedel pa je tudi, da sta bila v predvolilni kampanji z Janšo glavna politična tekmeca, pretendenta za premierski položaj. V predvolilni kampanji, katere namen je, da »kandidati javnosti prosto in brez zadržkov predstavijo svoja stališča in se kritično opredelijo do dela in stališč protikandidatov«, pa bi bilo po njegovem mnenju omejevanje svobode izražanja kandidatov na račun osebnostnih pravic protikandidatov potencialno dopustno le v res izjemnih primerih. »Kandidati se morajo ob vložitvi kandidature in vključitvi v kampanjo zavedati, da je razprava v času predvolilne kampanje pogosto burna ter da bodo tekom kampanje lahko tarča tudi ostrih kritik,« se med drugim brani Golob.

Predlaga zavrnitev tožbenega zahtevka in od Janše zahteva povračilo pravdnih stroškov.

Tožbo pa so danes komentirali tudi v Golobovem Gibanju Svoboda. Strankin poslanec Lenart Žavbi je v izjavi v DZ ocenil, da poteze četrte Janševe vlade v odnosu do Izraela dokazujejo, da je Golob na soočenjih pred volitvami »videl v prihodnost«. »Ne da je ta tožba smešna, ampak je v resnici kronski dokaz tega, da je imel Robert Golob vselej prav v svoji diagnozi tega, kaj bi pomenila vrnitev Janeza Janše na oblast. Janez Janša pa je to še bolj brutalno in še bolj trdo izvedel v realnosti,« je dejal Žavbi. Kot je še menil, bi bilo tako na mestu le opravičilo predsednika vlade vsem državljanom.

Predmet tožbe so sicer izjave, ki sta jih Golob in Mesec izrekla med 16. in 20. marcem, večinoma na televizijskih soočenjih, pa tudi v drugih javnih izjavah.