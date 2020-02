FOTO:Janša: »Tudi predčasne volitve so zelo verjetne«

FOTO: Aleš Cipot/Sobotainfo

»Ali lahko sestavimo vlado, ki se ne bo ukvarjala z ideološkimi temami? Ta »šlager« poslušamo vedno, ko pade vlada, v Sloveniji pa imamo ideologijo in to so ustavne vrednote, z njimi pa imajo v nekaterih strankah težave,« je na današnji slavnostni akademiji SDS v Murski Soboti dejal predsednik strankePo njegovih besedah so te vrednote parlamentarna demokracija, človekove pravice, svoboda govora in gospodarstva ter pravna država, kjer ljudje ne bodo razdeljeni na prvorazredne in drugorazredne. »To je naša ideologija in dokler se ne bomo poenotili na teh izhodiščih, bodo težave. Stranke, ki so pripravljene na dialog, vabimo, da o tem premislijo, druge pa da po petinsedemdesetih letih končno pridejo iz gozdov, se prenehajo ukvarjati s preteklostjo in se posvetijo prihodnosti. Sicer pa prav tisti, ki pridejo iz Dražgoš, v isti sapi zahtevajo, da se ne ukvarjamo z ideologijo,« je dejal Janša.Dosedanje izključevanje SDS pri nekaterih strankah je Janša označil kot povsem nesprejemljivo oziroma kar »rasistično«, po drugi strani pa so nekateri prepričani, da je za ministra ali predsednika vlade primeren vsak, četudi nima nobenih znanj ali izkušenj oziroma ima »popravne izpite«, saj velja nekakšna sintagma da za »vlado pa bo že dober«. Janša je citiral arabski pregovor, da lahko nekdo osla našemi v konja, če bo spreten ga tudi lahko proda na sejmu, na dirki pa z njim zagotovo ne bo zmagal.Do možnosti sestavljanja koalicije z NSi, Desus in SMC je bil Janša v svojem govoru dokaj zadržan, poudaril je, da so tudi predčasne volitve zelo verjetne. Sicer pa so po njegovem mnenju prednostne naloge prihodnje vlade decentralizacija in debirokratizacija, saj imamo v Sloveniji dvajset tisoč predpisov, v SDS obljubljajo, da bodo za vsak nov predpis dva izbrisali ali združili. Sicer pa ni potrebno komplicirati, temveč predvsem poenostaviti delovanje države, ob tem pa je citiralkaj si današnji prebivalec Slovenije želi in kaj pričakuje: soliden dom, urejeno zdravstvo in šolstvo, mirno starost in svobodo. Blaginje ni mogoče zagotoviti drugače kot s trajnim gospodarskim razvojem, vendar tudi tukaj med strankami prihaja do delitve, ki se zdi temeljna - na »eni strani so tisti, ki mislijo, da denar raste na drevesih, in na drugi tisti, ki vedo, da ga je treba zaslužiti«. Sicer pa je Janša svoj govor zaključil z besedami, da so vrata SDS vedno »vsem odprta«.Precej zadržan je bil v svojih izjavah glede koalicije tudi poslanec. Po njegovih besedah sta obe opciji, torej tako sestava vlade kot tudi predčasne volitve, še vedno odprti. Kar se tiče zahtev Desusa, jih je potrebno videti v luči celovitih programskih usmeritev, veliko zahtev je identičnih kot tudi pri drugih potencialnih koalicijskih partnerjih in tudi sami SDS, zato o dveh milijardah zahtevkov Desusa ni umestno govoriti. Podobno meni tudi, ki je dejal, da je osemdeset odstotkov programskih zahtev posameznih strank identičnih, o ostalih dvajsetih pa bodo potrebna pogajanja. Sicer pa so zadeve še odprte, pri usklajevanjih štirih strank lahko vedno pride do zapletov, pravzaprav bi lahko že ena sama nepopustljiva kadrovska zahteva, ki ji ne bi bilo mogoče ugoditi, pogovore resno zamajala.Veliko bolj optimističen je bil pred akademijo nekdanji poslanec SDS. »Še prejšnji teden sem bil prepričan, da so bodo poslanci prestrašili in se bodo poslanske skupine razdelile, sedaj pa sem prepričan, da bo Janez Janša sestavil svojo tretjo vlado. Še posebej ker slišim, da celo poslanci tistih strank, ki v koaliciji ne želijo sodelovati, svoje kolege prepričajo, da se koalicija z Janšo sklene,« je dejal Jerovšek. Kar se tiče zahtev Desusa, pa meni, da pri pogajanjih »vsi klin zelo visoko zabijejo, nato pa se zadeve postopoma uskladijo«. Po njegovem mnenju so med politiki, ki se pogajajo, tudi zelo realni ljudje, ki se zavedajo proračunskih omejitev.