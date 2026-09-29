Janša: V Gazi se ne dogaja genocid, to je politični izum Golobove vlade

Predsednik vlade Janez Janša danes odgovarja na poslanska vprašanja. Prvo poslansko vprašanje v tem mandatu mu je postavil prejšnji predsednik vlade Robert Golob. Nanašalo se je na obrat slovenske zunanje politike aktualne vlade do Izraela. Golob trdi, da se v Gazi dogaja genocid, saj je tam izraelska vojska pobila več kot 30.000 otrok. »Če to ni genocid, kako označujete takšno ravnanje izraelske vojske?« je Janšo vprašal Golob. Poleg tega ga je vprašal, kako označuje krajo ozemelj, ki se dogajajo na Zahodnem bregu, in zločine nad civilnim prebivalstvom. »Nemogoče je v istem stavku govoriti, da se v Gazi dogaja genocid, in zagovarjati mednarodno pravo,« mu je odgovoril Janša. Združeni narodi so sprejeli resolucijo o genocidu v letih po drugi svetovni vojni, ki določa, kaj se šteje kot ...