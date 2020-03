Janša: V ospredje postavljamo tisto, kar nas združuje in povezuje

Za izvolitev novega mandatarja je potrebnih najmanj 46 glasov. Večjih presenečenj tako ni pričakovati. FOTO: Jure Eržen/Delo

Na izzive bodo poskušali iskati dogovore z iskanjem soglasja

Za ustanovitev demografskega sklada

Ob deveti uri se je v državnem zboru začela razprava o kandidatu za novega premiera. O njem bodo odločali na tajnem glasovanju. SDS, SMC, NSi in Desus, ki so prejšnji teden podpisale koalicijsko pogodbo, javno obljubljajo dovolj glasov za Janševo izvolitev, s čimer bi mu podelile tretji premierski mandat. Za izvolitev novega mandatarja je potrebnih najmanj 46 glasov. Večjih presenečenj tako ni pričakovati.Stranke prihodnje vladne koalicije v ospredje postavljajo tisto, kar jih združuje in povezuje, je ob predstavitvi smernic za oblikovanje nove vlade pred glasovanjem o mandatarski kandidaturi v DZ dejal prvak SDS. Med programskimi cilji je izpostavil debirokratizacijo, decentralizacijo in ustanovitev demografskega sklada.Po Janševih besedah so stranke prihodnje koalicije v koalicijski pogodbi izhajale iz aktualnega položaja v Sloveniji oziroma dejstva, da je dosedanji premier s svojim odstopom povzročil vladno krizo . Po Šarčevem odstopu so po njegovih besedah SDS, SMC, NSi in Desus dogovorile novo koalicijsko pogodbo za blaginjo Slovenije, ki bo temelj vladnega programa. Tega bo Janša, kot je napovedal, predstavil v naslednji fazi, ko bo predložil ministrsko listo, če bo danes potrjen za mandatarja.Spomnil je na dejstvo, da sta pred novo vlado le dobri dve leti mandata, vsaka koalicija za polovični mandat pa je lahko zgolj kompromis o tistih rešitvah, o katerih se vsi koalicijski partnerji strinjajo. Zato so v ospredje postavili tisto, kar jih združuje in povezuje, na izzive pa bodo poskušali iskati dogovore z iskanjem soglasja. Pri tem je Janša napovedal, da bodo k oblikovanju rešitev povabili tudi opozicijo in poslanca narodnih manjšin.Kot temeljno izhodišče programskih smernic nove vlade je izpostavil, da Slovenija zmore več od tega, kar trenutno izkazuje. Napredek je po njegovih besedah mogoče doseči z ukrepi, ki ne zahtevajo dodatnih finančnih sredstev, drugi pa bodo terjali tudi določene višje prispevne stopnje.Med področji, ki jih je po njegovem mnenju mogoče urediti brez finančnih vložkov, je navedel debirokratizacijo in decentralizacijo. Med premiki, ki zahtevajo obsežna finančna sredstva, pa je omenil ustanovitev demografskega sklada. Po njegovih besedah je splošno spoznanje prihodnje koalicije, da je staranje prebivalstva strateška težava. Prav tako je napovedal ustvarjanje okolja za gospodarski razcvet.