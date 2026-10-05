Janša v Vatikanu: katera protokolarna darila bo izročil papežu?

Premier Janez Janša je delovni obisk v Rimu začel v Vatikanu, kjer ga spremlja soproga Urška Bačovnik Janša. Najprej ga bo sprejel papež Leon XIV., po pogovoru s svetim očetom pa se bo sešel še s kardinalom Pietrom Parolinom. Program obiska predvideva tudi ogled Sikstinske kapele in Rafaelovih sob. Zatem bo imel v Rimu še pogovore z italijansko premierko Giorgio Meloni. Najpomembnejši del tovrstnih obiskov so seveda dvostranski pogovori o odnosih med državama, ob tem pa simbolično vlogo nosijo tudi protokolarna darila. Kot smo izvedeli, bo Janez Janša svojemu gostitelju v Vatikanu podaril Zdravljico v slovenščini in angleščini ter podpisan lopar slovenskega teniškega igralca Žiga Šeška, saj je znano, da je Leon XIV. velik ljubitelj tenisa. Svetemu očetu je slovenski premier namenil tudi ...