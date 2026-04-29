    Janša: V vlado gremo le, če imamo opremo za gašenje požara

    Prvak SDS o oblikovanju desnosredinske vlade, načrtovanih spremembah posameznih ministrskih resorjev in stanju javnih financ.
    Sami izziva sestavljanja vlade še nismo sprejeli, pravi prvak SDS Janez Janša.
    Sami izziva sestavljanja vlade še nismo sprejeli, pravi prvak SDS Janez Janša.
    I.R., STA
    29. 4. 2026 | 21:27
    29. 4. 2026 | 21:28
    5:31
    Prvak SDS Janez Janša pravi, da se »prvi formalni okvirji racionalne vlade« šele kažejo. Glede na zahtevne razmere se bodo v oblikovanje vlade spustili, če bodo »ugotovili, da imajo ustrezno opremo za gašenje požara«. Šibke vlade ne bodo sestavljali, je pa za Planet TV napovedal tudi možnost ponudbe nekakšnega partnerstva za razvoj strankam v DZ.

    S potrditvijo sprememb zakona o vladi, ki ga je vložila SDS, so poslanci danes prižgali zeleno luč nadaljnjim korakom za oblikovanje nove vlade, ki se bo po pričakovanjih formirala pod vodstvom SDS in njenega predsednika Janše.

    Ta sicer še vedno zatrjuje, da neuradnih pogovorov o tem sam ni opravljal. »Kaj so se pogovarjali drugi, ne vem,« je dejal v pogovoru za Planet TV. Kot je dejal, pa so postopki jasni. »Zdaj smo šele pri prvem formalnem okvirju, dobivamo okvir racionalne vlade, ki bi lahko normalno funkcionirala. Potem so na vrsti izhodišča za morebitno koalicijsko pogodbo, potem konkretna vsebina in šele potem kadrovski razrez,« je dejal.

    Janša je sicer že v preteklih dneh napovedal, da bo izhodišča za koalicijska pogajanja poslal vsem, ki bodo podprli zakon o vladi. Med njimi so tudi poslanci Resnice, čeprav je njen predsednik Zoran Stevanović dejal, da se koalicijskih pogajanj ne bodo udeleževali, prav tako ne pričakujejo ločenega sporazuma za sodelovanje z bodočimi koalicijskimi partnericami.

    Janša: Nisem Marjan Šarec

    Prvak SDS je danes ocenil, da ni nobene škode, če kdo izhodišča prebere, tudi če zatem ne podpiše pogodbe o sodelovanju. Glede morebitnih razmer in sodelovanj bodoče koalicije pa je dejal, da sam ni Marjan Šarec. Ta je namreč vlado oblikoval kot manjšinsko s podporo zunajkoalicijske Levice, ki mu je pozneje podporo odtegnila. Spomnil je, da imajo sami »izkušnje iz prejšnjih mandatov z različnimi nivoji sodelovanja«, izpostavil je partnerstvo za razvoj, ki ga je SDS pred leti sklenila z opozicijo. Če bodo prišli do točke oblikovanja vlade, bodo tudi tokrat ubrali enako pot, je napovedal.

    A je poudaril, da sami izziva sestavljanja vlade še niso sprejeli. Pomisleki o prevzemu vodenje države v zahtevnih razmerah, pri čemer bi bili zaradi sprejemanja ne nujno priljubljenih ukrepov na tnalu, so po Janševih besedah tako na mestu. »Če kdo, jih imam jaz,« pravi.

    »Ko greš gasit nek požar, moraš prej preveriti, ali imaš za to gašenje ustrezno opremo. Če bomo ugotovili, da jo imamo, potem se bomo v to spustili, če ne, pač ne,« je ponazoril.

    Mandata sicer ne bo dobil od predsednice republike, vsaj v prvem krogu ne, saj ga je Nataša Pirc Musar predčasno zaključila in sporočila, da za predsednika republike ne bo predlagala nikogar. Janša sicer meni, da bi morala počakati do izteka 30-dnevnega roka, četudi ni znal povedati, ali bi ji sam v tem času lahko prinesel 46 glasov podpore za svojo izvolitev.

    »Ampak, to je tako, kot da sodnik po prvem polčasu nogometne tekme reče, da drugega ne bomo igrali, ker ne verjamem, da bo sprememba«, je dejal.

    Digitalizacija potrebna v vsakem ministrskem resorju

    Janša pa je na Planet TV komentiral tudi načrtovane spremembe posameznih resorjev. Med drugim je glede področja digitalizacije dejal, da jo mora v svojem delokrogu izvajati vsak resor sam. Združevanje resorja za delo in resorja za gospodarstvo pa je označil za »najbolj logično stvar«. Kot je dejal, «brez dela ni gospodarstva, brez dela ni dodane vrednosti, delo ni socialna kategorija, delo je ključen element produktivnosti«.

    Racionalizacija bo po Janševih besedah dosežena z decentralizacijo upravnih storitev. Če bo nastala nova koalicija, bodo župane večjih občin povabili, da konkurirajo za posamične sektorje državne uprave.

    Ponovno  je bil kritičen do stanja javnih financ. Meni pa, da razmere niso povsem primerljive s časom, ko so sprejeli zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Zunanje gospodarsko okolje je boljše, prav tako ni »bankrotiranih bank,« zato bo treba po njegovi oceni uporabiti le »bolj prefinjene reze«. Edina smer, ki pelje naprej, so po njegovem mnenju razbremenjevanje, zmanjševanje stroškov dela in povečevanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

    Izrazil je tudi podporo nekaterim predlogom potencialnih partnerjev, med drugim ukinitvi RTV prispevka, za kar se zavzema Resnica, in ustanovitvi specializirane enote Skok za pregon korupcije in kriminala, ki jo predlagajo Demokrati.

     

     

    Črna kronika

    Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

    Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
    27. 4. 2026 | 15:48
    Živalska tržnica ali laboratorij?

    Razumevanje izvora covida-19 na zatožni klopi

    Vložena obtožnica proti svetovalcu nekdanje zdravstvene avtoritete dr. Anthonyja Faucija zaradi uničevanja in prirejanja dokumentov.
    Barbara Kramžar 28. 4. 2026 | 20:12
    Izredna seja DZ

    Poseg v 11 zakonov, ukrepi proti energetski krizi brez vsebine

    Spremembe zakona o vladi bodo obravnavane po hitrem postopku, zakon o interventnih ukrepih pa po rednem.
    Karel Lipnik 29. 4. 2026 | 05:00
    Interventni zakon

    Razvojni zakon znižuje davke, toda ali bomo ponovili napako iz leta 2006?

    Rokohitrske in slabo premišljene zakonodajne poteze so nas v preteklosti stale zelo veliko.
    29. 4. 2026 | 11:00
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
    Vredno branja

    Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Petra Veber

    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
    Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilnost

    Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

    Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Desnosredinska vlada v nastajanju

    Janša: V vlado gremo le, če imamo opremo za gašenje požara

    Prvak SDS o oblikovanju desnosredinske vlade, načrtovanih spremembah posameznih ministrskih resorjev in stanju javnih financ.
    29. 4. 2026 | 21:27
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    DP v rokometu

    Po zmagi Trima z grenkim priokusom najbolj veseli Celjani

    Rokometaši Trima so v derbiju premagali Celje z 39:38, a to ni bilo dovolj, da bi se zavihteli na prvo mesto. Zdaj jih čaka Slovan.
    29. 4. 2026 | 20:14
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Uvodnik

    Nova vlada, stara dilema: človek za mašino ali mašina za človeka

    Smer družbenih učinkov sedanjih tehnoloških prebojev ni določena.
    Ali Žerdin 29. 4. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Po spremembi zakona o vladi v njej 14 ministrstev

    DZ sicer ni podprl predloga dopolnila poslanske skupine Levice in Vesne, s katerim bi sprememba zakona o vladi začela veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu.
    29. 4. 2026 | 18:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V HLADILNIKU

    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
    Preberite več

