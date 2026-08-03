Janša v zadevi Patria od države prejel dobrih 110 tisočakov

Portal Oštro je po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja pridobil sodbi, na podlagi katerih je država prvaku SDS Janezu Janši izplačala odškodnino za neutemeljeno zaporno kazen v aferi Patria, ki jo je na Dobu prestajal leta 2014. Skupaj z zamudnimi obrestmi je po izračunih portala prejel nekaj več kot 110.000 evrov.

Janša je bil v zadevi Patria pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje sprejemanja daril za nezakonito posredovanje. Izrečena mu je bila kazen dve leti zapora in denarna kazen v višini 37.000 evrov. Predsednik stranke SDS je leta 2014 od junija do decembra prestajal kazen na odprtem oddelku zapora Dob. Aprila 2015 pa je ustavno sodišče razveljavilo sodbe v zadevi Patria in sklenilo zadevo vrniti v ponovno odločanje na Okrajno sodišče v Ljubljani. Septembra 2015 je zadeva Patria po odločitvi ljubljanskega okrajnega sodišča uradno zastarala.

Janša je tako zahteval, da se mu zaradi neutemeljenega odvzema prostosti v trajanju 176 dni izplača odškodnina v višini 901.119,96 evra z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 29. septembra 2017, od tega okoli 100.000 evrov za neupravičeno obsodbo in nezakonito prestajanje zaporne kazni ter okoli 800.000 evrov za poseg v čast in dobro ime.

Dosojena višja odškodnina

Portal Oštro je pridobil sodbi, izdani 4. decembra 2024 in 15. julija 2025, in ju objavil na svoji spletni strani. Sodišče je odločilo, da mu pripada enotna odškodnina v višini 40 povprečnih plač - 65.000 evrov. Dosojena mu je bila torej bistveno višja odškodnina kot v podobnih primerih, navaja portal.

Po prvi sodbi je sodišče Janši priznalo 26.400 evrov odškodnine, po drugi pa 39.216 evrov odškodnine, skupaj z zamudnimi obrestmi od 29. septembra 2017. Janši je po preračunu portala pripadlo skoraj 111.000 evrov. Informacije o višini končnega izplačila portalu sicer ni uspelo izvedeti.

Janša je na glavni obravnavi junija 2025 dejal, da so mu s kazenskim pregonom in obsodbo onemogočili, da bi sodeloval v volilni kampanji leta 2014, saj so ga malo pred volitvami poslali v zapor. Po njegovih besedah naj bi ga še vedno marsikdaj javno obravnavali, kot da je bil pravnomočno obsojen. Ob tem je pred dobrim letom izpostavil predvsem razprave in izjave takratnih koalicijskih poslancev, tudi nekdanje predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič.