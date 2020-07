Janša: Virus se širi od znotraj

Znova okužba v domu starejših

Med novimi primeri okužb v Sloveniji je največ, šest oseb v starostni skupini od 25 do 34 let, štirje okuženi so stari med 15 in 24 let, po trije pa so v starostnih skupinah od 35 do 44 let ter od 45 do 54 let. Starejših od 55 let je pet okuženih, od tega so trije starejši od 75 let, je razvidno iz podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih objavlja spletni portal sledilnik.org. Trenutno je po teh podatkih v Sloveniji 180 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom.

»Pri kršitvah prednjačijo celo nekateri politiki.« Sicer brez navedb, kateri, ob stavku pa je še ključnica #norost ... Premierse je tudi danes oglasil na twitterju, kjer je komentiral aktualne številke novih okužb na območju Slovenije.Številke okužb, ki jih je objavila vlada, so znova visoke. Včeraj do 24. ure so na območju države evidentirali 21 novih okužb s koronavirusom, pri čemer je bilo testov – kot vselej med vikendi – relativno malo, 716.Včeraj je vlada za petek do polnoči objavila 30 novih okužb. Kar zelo skrbi, je, da je znova prišlo do vdora okužb v dom starejših . Tokrat v Vipavi. Največ okužb z novim koronavirusom so danes potrdili v tamkajšnjem Centru starejših Pristan, in sicer štiri. Skupno poročajo kar o devetih okuženih z novim koronavirusom, od tega so okuženi štirje stanovalci in pet zaposlenih.V centru, ki je do nadaljnjega zaprt za vse obiskovalce, so sprejeli dodatne ukrepe za zajezitev prenosa okužb, so objavili na spletni strani. Stanje okuženih stanovalcev, ki so jih premestili na infekcijsko kliniko, je dobro, je STA povedal direktor doma. Zvečer pričakujejo rezultate dodatnih testiranj.»Stanje stanovalcev je dobro. Dva okužena imata povišano temperaturo, dva sta brez simptomov. Odločitev o tem, da se jih napoti na infekcijsko kliniko v Ljubljano, so sprejeli zdravniki, jaz se s to odločitvijo strinjam,« je dodal. Danes so testirali še 20 stanovalcev in 19 zaposlenih, rezultati bodo znani predvidoma danes zvečer.Vsi potrjeno okuženi zaposleni so v karanteni, v karanteni so tudi tisti zaposleni, ki so bili doslej na testih na koronavirus negativni, a so bili v stiku s potrjeno okuženimi. »Trenutno imamo 11 zaposlenih v karanteni,« je povedal direktor. V centru je skupno 108 stanovalcev.»Za soboto je ugotovljenih veliko okužb, virus se širi od znotraj,« je danes tvitnil Janša. »Beležimo izjemno veliko kršitev zakona o nalezljivih boleznih in omejitvenih odlokov, še posebej v gostinstvu in prekoračitvi omejitve zbiranja na 50 oseb. Pri kršitvah prednjačijo celo nekateri politiki,« je zapisal. Tvit sledi včerajšnjemu , v katerem je Janša zapisal, da ima »svet in mi z njim« po njegovem mnenju do odkritja učinkovitega zdravila ali cepiva zoper covid-19 le dve opciji ukrepanja: drastično ustavljanje javnega življenja, zapiranje meja, omejevanje stikov in podobno, druga opcija pa bi bila obvezna uporaba mobilne aplikacije za gibanje v javnosti.