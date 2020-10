Janša: Vlada odprta za predloge glede demografskega sklada

Preberite še: Vlada potrdila predlog zakona o demografskem skladu

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Veliko sprenevedanje«

O predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu bosta vzporedno tekli razpravi v DZ in v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), je prek twitterja po ponedeljkovi potrditvi zakonskega predloga na vladi zapisal premier. Vlada je odprta za dobre predloge do konca postopka, je dodal.Vlada je na ponedeljkovi dopisni seji potrdila predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu , s katerim se bo vse naložbe države združilo pod eno streho, prihodke od upravljanja tega premoženja pa namenilo predvsem za sedanje in prihodnje generacije upokojencev ter za izvajanje ukrepov dolgotrajne oskrbe in družinske politike.Ker je v ponedeljek Janša vladne zamisli predstavljal na ESS in predstavnikom Zveze društev upokojencev Slovenije, so bili nekateri predstavniki sindikatov kritični, češ da jim je vlada obljubila usklajevanja zakonskega predloga, nato pa ga je še isti dan potrdila.»Veliko sprenevedanje nekaterih sindikalnih veljakov, ki so bili včeraj na predstavitvi zakona o nacionalnem demografskem skladu. Zelo jasno smo povedali, da bosta vzporedno tekli razpravi v okviru ESS ter javna obravnava v DZ v okviru treh branj in da je vlada odprta za dobre predloge do konca postopka,« je danes v odzivu na to tvitnil Janša.Vlada je sicer težko pričakovani zakonski predlog, ki je bil obljuba več predhodnih vladajočih koalicij, v DZ vložila po rednem postopku, kar pomeni, da bo najprej opravljena splošna razprava, nato pa bosta glede na pomen zakona zelo verjetno sledili še dve obravnavi.A najprej bodo poslanci obravnavali predlog opozicije, ki je vlado prehitela. Svoj predlog zakona o demografskem skladu, ki sledi drugačnemu modelu, saj upravljanje sredstev sklada ločuje od upravljanja naložb in predvideva koriščenje sredstev sklada šele po 2040, so namreč pripravili v opozicijskih SD in SAB.