Janša: Z resolucijo pomagamo vladni koaliciji, da ne zatava še bolj

Janez Janša, predsednik SDS, je na novinarski konferenci predstavil vsebino resolucije o Rusiji kot podpornici terorizma, ki jo predlagajo v SDS. Janša je uvodoma dejal, da se mu je po spremljanju nagovora Vladimirja Putina zdelo še bolj prav, da so jo predlagali. »Podpora resoluciji se nam zdi samoumevna,« je dejal.

Povedal je, da se je med spremljanjem govora ruskega predsednika, ko je opazoval obraze ruske politične elite, spomnil govora Sadama Husseina pred drugo zalivsko vojno. »Ne govorim samo o vsebini, ampak o izrazih politične elite. Ker večina ruskega prebivalstva zaradi nadzora nad mediji podpira to, kar dela Putinov režim v Ukrajini, verjamem, da mnogi menijo, da so dejanja dobra za Rusijo. Na obrazih politične elite pa tega ni bilo videti. Rusija vojno izgublja, predsednik je imel pred njimi težave pojasniti, kako je možno, da posebna vojaška operaciji v Ukrajini, o kateri je rekel, da bo trajala 14 dni, traja že skoraj leto dni.«

Presežne smrti in trpljenje

»Resolucijo o uvrstitvi Rusije med države, ki podpirajo mednarodni terorizem, je SDS predlagala, ker tega ni storila vladna koalicija, na to smo čakali od oktobra lani, takrat je parlamentarna skupščina sveta Evrope sprejela podobno resolucijo, Slovenija je to menda podprla, novembra lani je podobno resolucijo sprejel evropski parlament … Prav se nam zdi, da mi sledimo drugim evropskim državam, da sprejmemo podobno resolucijo. S tem pomagamo vladni koaliciji, da ne zatava še bolj, ko enkrat reče, da ne bo pomagala Ukrajini, drugič, da bo. Danes je jasno, da ni vmesne strani: ali podpiraš Rusijo pri invaziji ali Ukrajino pri svobodi za zemeljsko celovitost,« je dejal Janša.

Kot je pojasnil prvak SDS, obstaja na desetine razlogov, ki so v skladu z mednarodnimi akti in argumentirajo, da Rusija podpira mednarodni terorizem. V tekstu, ki so ga v SDS predlagali, so jih našteli; gre za akte ZN, Sveta Evrope, EU, celotne mednarodne skupnosti. »Ruska vojska v Ukrajini skupaj s plačanci skupine Wagner izvaja zločine zoper človeštvo, ki so dokazani, ko se odpirajo množična grobišča. Če pogledamo fotografije Mariupolja pred vojno in danes, prepoznamo hude zločine.«

Janša je izpostavil tudi rusko uničevanje infrastrukture, ki služi civilnemu prebivalstvu, s tem pa se načrtno in posredno povzroča presežne smrti in trpljenje. Prav tako, kot je povedal Janša, lahko s posnetkov vidimo, kako ravnajo z vojnimi ujetniki, tukaj so še zgodbe o deportaciji otrok – vse to pa predstavlja masovne zločine proti človeštvu in kršenje mednarodnih konvencij. »Zato je skrajni čas, da se Slovenija pridruži drugim evropskim državam, ki so podobne resolucije že sprejele.«

Apelirajo, da podoben akt sprejme izvršilna oblast oziroma vlada in okrepi politično, humanitarno in vojaško pomoč Ukrajini. »V petek bo minilo eno leto od začetka ruske agresije, napada, o katerem je tako Putin kot tudi vrh ruske vojske še dan prej trdil, da ga ne bo. Danes je jasno, da Ukrajina v tej vojni zmaguje.«