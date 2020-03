Janša želi z delom začeti čim prej

Predsednik vladese je ob predstavitvi ministrske ekipe pred današnjim glasovanjem v DZ osredotočil na ukrepe, ki jih bo treba sprejeti za omejitev širjenja novega koronavirusa . Napovedal je, da bo prva seja novoimenovane vlade že uro po potrditvi v DZ.Janša je že uvodoma povedal, da njegova obrazložitev ne bo običajna obrazložitev predloga ekipe, tudi časa za podrobnejšo predstavitev ukrepov iz koalicijske pogodbe ne bo, saj se danes »vsi skupaj ukvarjamo z bistveno bolj urgentno zadevo«. Je pa napovedal, da bo glede na spremenjene makroekonomske napovedi vlada prisiljena čim prej pripraviti rebalans proračuna.Napovedal je nekatere ukrepe za obvladovanje epidemije, ob tem pa je bil kritičen do sedaj sprejetih ukrepov oziroma njihovega izvajanja. Tako se nekateri ukrepi, ki so bili formalno sprejeti, niso nikoli izvajali: »Še danes ni bilo zdravstvene kontrole na Letališču Jožeta Pučnika, verjetno je to edino letališče v Evropi, ki je brez tega«. Po njegovih besedah koordinacija ni delovala, Slovenija pa ni naredila, kar je bila dolžna narediti.Po njegovih besedah je odslej potrebna dosledna, učinkovita, urna koordinacija, ne samo v Sloveniji, pač pa tudi med sosednjimi državami in znotraj EU. Dodal je, da tudi nekatere druge bližnje države niso ravnale pravilno.Poudaril je, da je pred nami čas, ko bodo ključnega pomena tri stvari. Prva je sposobnost vsaj za nekaj časa spremeniti navade. »Od tega, v kolikšni meri bomo sposobni drastično spremeniti naše navade, bo odvisno, kako uspešno bomo upočasnili širjenje virusa v Sloveniji,« je dejal.Ob tem je izpostavil tudi pomen samoiniciativnosti vsakega posameznika, predvsem pa odločevalcev. Vse prebivalce je tudi pozval, naj omejijo medsebojno druženje.Druga ključna zadeva je po njegovih besedah povečanje kapacitet za odkrivanje novih okužb, čeprav smo najprimernejši trenutek že zamudili. Tretja ključna stvar pa je oskrba težko obolelih, je poudaril.»Zdravstveni sistem ima težave s kapacitetami in organizacijo že v normalnem stanju. Zdaj marsikje poka po šivih, v prihodnjih dneh pa bo to še bistveno huje,« je opozoril. Dejal je, da se je reorganizacija že začela, pri čemer upa, da bo končana pravočasno.Ekipa, o kateri bodo poslanci danes glasovali, po Janševih besedah kljub temu, da še nimajo uradnih pooblastil, ves dan pripravlja ukrepe. »Če boste ekipo potrdili, bo naslednji teden predlog za izredno sejo DZ za sprejem interventnih zakonov,« je dejal. Ob tem je med drugim pozval k preventivnim ukrepom, »da se ne zruši finančni in gospodarski sistem«.