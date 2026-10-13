Janša znova nad DVK, »kaka kazenska ovadba ni izključena«

Iz SDS je bilo po referendumskih izidih znova slišati očitke zoper delo volilnih organov. Prvak SDS Janez Janša pa je šel na omrežju X še dlje, napovedal je, da bodo v 14 dnevih vložene zakonske spremembe »in eventuelno tudi predlogi za krivdno razrešitev Državne volilne komisije, pa kaka kazenska ovadba ni izključena«.

V največji vladni stranki SDS so po nedeljskem glasovanju, zlasti ob dogajanju na volišču omnia v Ljubljani, v več izjavah in zapisih na družbenih omrežjih omenjali tudi domnevne nepravilnosti.

Poslanec SDS Aleš Hojs je danes, denimo, navedel, da naj bi bilo več tistih, ki so glasovali, kot je bilo sploh vpisanih v volilni imenik. Tako je ocenil, da bi bilo treba »stvari ponovno pogledati«. Vprašal se je, ali se je zgodilo oziroma ali obstaja možnost, da je nekdo glasoval dvakrat, torej tako na domačem volišču kot na volišču omnia.

Prav tako je predstavnike SDS zmotilo dejstvo, da se je izid referenduma o ukinitvi rtv-prispevka od 00.50, ko so izide na spletni strani DVK nehali posodabljati, do prve jutranje posodobitve ob 6.20 spremenil do te mere, da se je večinsko mnenje obrnilo na stran nasprotnikov ukinitve.

Tudi nekateri komentatorji, denimo na Planet TV, so tako preračunavali, ali je sploh možno, da bi ponoči dodali še toliko nepreštetih glasovnic in zakaj je DVK sploh prenehala vnašati podatke še pred koncem. Te pomisleke je z zapisom na omrežju X pospremil tudi premier Janša, ki je dejal, da tokratni referendumski izid o rtv-prispevku »končno odpira oči tudi mnogim, ki so nas doslej obtoževali teorije zarot«.

»V roku 14 dni bodo v DZ zakonske spremembe in eventuelno tudi predlogi za krivdno razrešitev DVK, pa kaka kazenska ovadba ni izključena,« je dodal. Za kakšne točno spremembe naj bi šlo in česa obtožuje DVK, v njegovem kabinetu danes niso pojasnili.

DVK: Nismo prejeli nobenega uradnega ugovora

Na DVK njegovega zapisa ne želijo komentirati. Opozorili so le, da izidi še niso ne dokončni ne uradni. Doslej pa niso prejeli še nobenega uradnega ugovora na delo organov DVK. Ponovili so tudi, da so volilne komisije tudi po 00.50 štele in vnašale podatke, le javna spletna stran se je osvežila vnovič šele zjutraj.

Delo Državne volilne komisije sicer opredeljuje zakon o volitvah v DZ. Imenuje jo državni zbor, sestavljajo pa jo predsednik in pet članov ter njihovi namestniki.

Za predsednika državne volilne komisije in njegovega namestnika se imenujeta sodnika vrhovnega sodišča. Funkcija v volilnem organu je častna. DVK za petletni mandat imenuje tudi direktorja službe DVK, ki pa je poklicna funkcija.