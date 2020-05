Janšev prijatelj je Banjaluko spremenil v bosansko Panamo

Milorad Dodik, alfa in omega Republike srbske, bi moral Roku Snežiču dati potni list za zasluge za srbsko entiteto v BiH, verjame davčni svetovalec in prijatelj Janeza Janše Rok Snežič. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Ljubljana – Številni Slovenci so v Banjaluki odkrili svoj davčni raj, v katerem so v zadnjih dveh letih odprli več sto podjetij daleč stran od oči slovenskih davkarjev in daleč od oči javnosti v srbski entiteti BiH, Republiki Srbski. Podjetja slovenskih lastnikov nimajo telefonskih številk, spletnih strani in pisarn. Na naslovih, kjer so prijavljeni sedeži teh podjetij, večinoma ni nikakršnih tabel, poroča bosanskohercegovski spletni portal Capital.ba.Mož, ki o sebi trdi, da stoji za eksplozijo števila slovenskih podjetij v Banjaluki, je davčni svetovalec, doktor davčnega prava, ki tako kot vedno doslej, tudi v pogovoru za Capital.ba zagotavlja, da početja slovenskih davkoplačevalcev v Banjaluki ne gre zamenjevati z davčno utajo, temveč gre v teh primerih zgolj za davčno optimizacijo.Kot je že večkrat v preteklosti povedal za slovenske medije, Snežič v Bosni in Hercegovini, natančneje v Republiki Srbski vidi davčno oazo, ki je najbliže Sloveniji. O tem, kako se živi v državi z izjemno nizkimi davki, smo pisali v reportaži iz Banjaluke in Prijedorja , ki smo jo naredili po aferi s posojilom 450.000 evrov SDS iz Prijedorja, posojilodajalkaje menda Snežičeva prijateljica.»Slovenci imajo radi Bosno, ker ste na seznamu tretjih držav in na črnem spisku bančništva. Vi ne dajete nikakršnih bančnih podatkov državam Evropske unije in zato ima veliko ljudi rado Bosno, ker ste, se bom malo pošalil, bananadržava in ne sodelujete z evropskimi državami. To je zelo dobro za moje stranke, ker te ne želijo, da se ve, koliko zaslužijo v Bosni,« je za Capital.ba povedal Snežič.Zakaj meni, da je to najboljša tako imenovana off shore država? »Ker ste tri ure stran od Ljubljane, peljete se tri ure in ste že Banjaluki, v državi tretjega sveta, ki ni podpisnica OECD in nima nikakršnih davkov,« je dejal Snežič.Vprašanja novinarja, ali se zaveda, da doma v Sloveniji zaradi svoje dejavnosti ni najbolj priljubljen, očitno ni najbolje razumel in mu je odgovoril: »Sem dober prijatelj in svetovalec, težko, da me vlada ne bi marala, ker sem njegov osebni prijatelj.«Novinar, ki je obiskal številne naslove podjetij slovenskih lastnikov, registriranih v Banjaluki, je ugotovil, da je na več lokacijah prijavljenih po več kot deset podjetij, za katera ljudje v teh stavbah ne vedo. Sodišče po registraciji podjetja ne preverja pristnosti podatkov. Snežič pa je za Capital.ba potrdil, da njegovih slovenskih strank, ki odpirajo podjetja v BiH, ne zanima tamkajšnji trg, večina teh podjetij je storitvenih, registriranih za svetovanje, posredovanje in podobne dejavnosti.»Predlagam svojemu prijatelju Janši, da ukine vse davke na avte, razen DDV, da več ostane v Sloveniji, predlagam mu tudi, da zmanjša davek na dobiček in dividende, ker hočem, da tudi Slovenija nekaj zasluži. Vendar smo do zdaj v Sloveniji imeli samo komunistične vlade, šele pred dvema mesecema je moj prijatelj prevzel oblast ... Janez Janša je biznismen in vidi, da je treba te davke zmanjšati,« je dejal Snežič.Svoje besede v bosanskem mediju nam je Snežič potrdil tudi po telefonu in dejal, da ne vidi razlogov za razburjenje v Sloveniji nad njegovim početjem, saj svoje dejavnosti že dalj časa oglašuje marsikje po državi, tudi na medijih, ki ga napadajo zaradi njegovih davčnih nasvetov. Potrdil nam je tudi naklonjenost Janeza Janše njegovim predlogom glede ukinitve in znižanja omenjenih davkov, to bi se do zdaj že zgodilo, vendar je epidemija te načrte ustavila.»Jasno je, da znižanje davkov ustreza tistim, ki imajo, in moti tiste, ki nimajo. Zdaj ni čas za to, ker je proračun izpraznjen in bi imeli samo še več biciklistov na cestah,« nam je po telefonu povedal Snežič.