Janšev prijatelj Snežič je pičil šefa bosanske Ose

V nadaljevanju preberite:

Tožilstvo Bosne in Hercegovine je sprožilo postopek proti direktorju Obveščevalno-varnostne agencije (OSA) BiH Osmanu Mehmedagiću Osmici zaradi suma, da je z zlorabo položaja in pooblastil kršil enakopravnost slovenskemu davčnemu svetovalcu in registriranemu lobistu Roku Snežiču.

Da je Snežič doktor s področja davčnih utaj, je znano, prav tako je znano, da se je njegovo prijateljstvo z Janezom Janšo rodilo v zaporniški celici. Manj znano pa je, da je protikorupcijska komisija Snežiča registrirala kot lobista. S čim vse se ukvarja?