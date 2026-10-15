Janšev prijem, značilen za avtokratske režime

Izkazalo se je, da sta bila padla zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in posvetovalni o ukinitvi plačevanja RTV-prispevka ključna za stranko SDS in njenega predsednika Janeza Janšo. Podobno kot po marčnih parlamentarnih volitvah je Janša razloge za neuspeh iskal v volilnih postopkih: »V 14 dneh bodo v državnem zboru zakonske spremembe in morda tudi predlogi za krivdno razrešitev Državne volilne komisije (DVK), pa kaka kazenska ovadba ni izključena«.

V največji vladni stranki SDS so po nedeljskem glasovanju, ki se ni izšlo po njihovih in koalicijskih pričakovanjih, v več izjavah in zapisih na družbenih omrežjih omenjali tudi domnevne nepravilnosti, predvsem ob dogajanju na volišču omnia v Ljubljani. Prav tako je predstavnike SDS zmotilo, da se je izid referenduma o ukinitvi RTV-prispevka čez noč tako spremenil, da se je rezultat za las obrnil na stran nasprotnikov ukinitve.

Premier s takšnimi izjavami spet spodkopava zaupanje v volitve in ključne državne institucije, ko ni zadovoljen z izidom. Dušan Vučko

»V volilnem procesu sodeluje približno 3100 volilnih odborov, 88 okrajnih volilnih komisij in skupaj skoraj 20.000 ljudi. Ob takšnem obsegu dela, ki vključuje tudi obdelavo več kot šest milijonov glasovnic ter sestavo številnih zapisnikov, možnosti posameznih napak ni mogoče povsem izključiti,« so se na izjave predsednika SDS ter drugih članov stranke odzvali predsednik DVK Peter Golob, večina članov DVK in njihovih namestnikov.

Poudarjajo, da volitve v Sloveniji izvaja razvejena mreža volilnih organov, ki so sestavljeni politično pluralno, po predlogih predvsem parlamentarnih političnih strank: »Od volilnih odborov, ki neposredno izvajajo glasovanje in ugotavljajo izide na voliščih, do okrajnih volilnih komisij in DVK pri izvedbi volitev sodelujejo predstavniki različnih političnih strank ter številni drugi posamezniki, ki svoje naloge opravljajo odgovorno in vestno«.

Napad, ki ogroža temelj demokracije

»Posameznih napak ni mogoče samodejno enačiti s sistemskimi nepravilnostmi ali celo z namernim vplivanjem na volilni izid. Takšne trditve so nesprejemljive in spodkopavajo zaupanje v volilni proces. DVK vse zatrjevane nepravilnosti skrbno proučuje in se bo do njih tudi opredelila,« so še sporočili iz DVK. Poudarjajo, da ne želijo in ne smejo postati del političnih soočenj, splošni očitki, brez ustrezne dejanske podlage, pa zmanjšujejo zaupanje v volilne organe ter legitimnost volitev in referendumov.

Pravnik Miro Cerar je glede morebitne razrešitve članov DVK za Odmeve pojasnil, da državni zbor lahko uveljavlja krivdno odgovornost članov DVK, če se ugotovi, da je prišlo do nezakonitosti: »Člane DVK lahko razrešujejo v državnem zboru samo na predlog tistih poslanskih skupin, ki so te člane predlagale«.

Premier s takšnimi izjavami spet spodkopava zaupanje v volitve in ključne državne institucije, ko ni zadovoljen z izidom. Dušan Vučko

Nekdanjega dolgoletnega direktorja službe DVK Dušana Vučka pa je zmotila Janševa izjava, da bomo imeli »volitve po tem, ko bomo imeli novo DVK«. To razume kot neposreden napad na DVK in napoved poskusa političnega prevzema osrednjega volilnega organa v Sloveniji. »Tak način delovanja je značilen za avtokratske sisteme in ogroža temelj demokracije. Premier s takšnimi izjavami spet spodkopava zaupanje v volitve in ključne državne institucije, ko ni zadovoljen z izidom,« pravi Vučko.

SDS se pri RTV-prispevku ne bo ustavila

Janšo je vznejevoljil tudi neuradni rezultat referenduma o ukinitvi prispevka za RTV Slovenija. Po tesnem glasovanju je izjavil, da so ljudje podprli tisto, kar so želeli, vlada pa je dolžna tej volji slediti: »Torej bodo RTV-prispevek plačevali tisti, ki to želijo.«

»Problem je, da je RTV Slovenija tako globoko zasidrana kot nevralgična točka v politični desnici in desnem političnem telesu, da je to gotovo simbolni udarec za vlado in koalicijo. Menim pa, da se ta kampanja proti RTV Slovenija ne bo ustavila, ampak se bo nadaljevala,« je v Delovem studiu napovedal politolog dr. Marko Hočevar.

20.000 ljudi sodeluje v volilnem procesu v Sloveniji

Simbolno je bil po njegovem mnenju referendum o RTV-prispevku poraz te retorike, ki obstaja na politični desnici, hkrati pa je poudaril, da ta posvetovalni referendum vlade ne zavezuje k ničemur. »Kvečjemu je lahko nasprotno – lahko sproži še dodatne politične napade in pritiske na zavod, ravno iz politične užaljenosti, ker so bili poraženi.«

V državni zbor je že vložena novela zakona o RTV Slovenija, ki ga je pripravila Resnica, predvideva pa ukinitev RTV-prispevka in plačevanje oziroma sofinanciranje iz proračuna. Provokativni predlog Janeza Janše glede RTV-prispevka je presenetil tudi poslanko SDS Alenko Jeraj, sicer šefico parlamentarnega odbora za kulturo, ki je pristojen za obravnavo predloga Resnice. Jerajeva ni imela odgovora na vprašanja o tem, kako bi RTV-prispevek plačevali tisti, ki to želijo: »Težko vam razložim, ker še ne vem, kako bomo to naredili.«

Lotrič ostaja predsednik državnega sveta Marko Lotrič tudi po včerajšnjem glasovanju o predlogu za njegovo razrešitev ostaja predsednik državnega sveta. Na tajnem glasovanju se je za njegovo razrešitev izreklo 19 svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 18. Da bi bil razrešen, bi morala razrešitev podpreti večina vseh svetnikov, torej najmanj 21. Obravnavo predloga za Lotričevo razrešitev, ki sta ga podali interesni skupini delojemalcev in negospodarskih dejavnosti, so na današnjo sejo državnega sveta uvrstili naknadno. STA

»Da naj RTV plačujejo samo referendumski zagovorniki, je približno tako, kot če bi rekli, da naj osnovne šole in vrtce financirajo samo starši z majhnimi otroki, onkologijo samo z davki obolelih in njihovih družin, obnove cerkvene kulturne dediščine pa naj plačujejo samo verni,« se je odzvala sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. K temu pa dodala: »Vedno ko ne zmaga SDS, so volitve ukradene, krivi so Kučan, udbomafija, DVK in ne vem, kdo še. Vemo, da SDS in Janez Janša ne znata dostojno in državniško prenašati poraza.«