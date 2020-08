FOTO:Janšev svet ni svet, iz katerega bi izšli kot zmagovalci

Ljubljana – Vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec ni kritičen le do ravnanja predsednika vlade Janeza Janše in koalicijskih strank, s podporo katerih vlada, ampak tudi opozicijskih. »Obstaja razkol med zunanjo podobo določenih strank in tem, kaj stranke v praksi dejansko počnejo. Ta razkol bo treba na neki točki presekati,« poudarja in kot možno rešitev na eni strani izpostavlja javni diskurz – trenutno stanje po njegovem mnenju odpira poligon, kjer bi lahko debata stekla –, po drugi strani resne zaveze in njihovo spoštovanje. Takrat bo verjetno bolje, pravi. Kriza bo preoblikovala svet, kakšen bo po njej, pa ...